H&M ska stänga 165 – färre än planerat

Under 2022 lanseras H&M på sex nya marknader. Kambodja öppnade via franchise i mars. Nordmakedonien öppnade i augusti och även via franchise i Costa Rica. De resterande nya H&M-marknaderna under 2022 blir Ecuador, Kosovo samt via franchise i Guatemala.

Till dagens datum har drygt 30 av 172 butiker i Ryssland stängts permanent. Som en del i avvecklingsprocessen beslutades att öppna fysiska butiker tillfälligt under en begränsad period för att avyttra kvarvarande varulager i Ryssland. Även verksamheten i Belarus kommer att avvecklas. När det gäller Ukraina hoppas H&M kunna återöppna verksamheten i landet.