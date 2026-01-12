Nya HM Bostad växer i Skåne – förvärvar mark i Bjärred

HM Bostad fortsätter sin expansion i Skåne genom förvärvet av fastigheten Borgeby 17:126 m.fl. Lomma kommun. Förvärvet möjliggör utveckling av 43 nya bostäder i form av lägenheter och radhus vid Löddesnäsvägen i Bjärred.

Kommunstyrelsen har beslutat att skicka detaljplanen på samråd, vilket markerar nästa steg i projektet. Området har pekats ut i översiktsplanen som lämpligt för förtätning och det angränsar till det planerade bostadsområdet Bjärreds vångar.

HM Bostad är en ny bostadsutvecklare grundad 2025 av Nicholas Hörlin och Misha Moeremans d’Emaus. Bolaget fokuserar på att skapa hållbara och arkitektoniskt starka bostäder i attraktiva lägen i södra Sverige.

– Vi vill utveckla bostäder som gör avtryck. Det är självklart för oss att de bostäder vi utvecklar ska bidra positivt och berika vardagsupplevelsen för de boende, platsen och samhället, både idag och i framtiden, säger Nicholas Hörlin vd HM Bostad.

– HM bostad är inne i expansiv fas och tar nu nästa steg i att etablera sig som en stark bostadsutvecklare i södra Sverige med fokus på Skåne, säger Misha Moeremans d’Emaus, styrelseordförande.

Rådgivare vid förvärvet var Selma Legal.