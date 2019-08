Historiskt kontorsbygge för Kungsleden när Eden startas

Kungsleden har under sommaren hyrt ut över 50 procent i ett av bolagets mest spännande nybyggnadsprojekt: Eden by Kungsleden, ett kontorshus på Hyllie Boulevard i Malmö. Projektet omfattar cirka 7.900 kvm kontor, byggstart är i september och planerad inflyttning sker till våren 2021.

Två stora hyresavtal har tecknats under sommaren, varav det största är ett sjuårigt avtal med kontorshotellkedjan Quick Office om 3.148 kvm. Quick Office kommer att etablera bland annat coworkingytor, konferensrum, restaurang, kafé, reception och närservice i byggnaden och tillträder sina lokaler i april 2021.

Eden är Kungsledens första nybyggnad av kontor och kommer att erbjuda hög servicenivå, moderna digitala lösningar och innovativa, naturinspirerade gemensamma ytor. Intresset från företag att etablera sig i Eden är stort.

– Eden är inget vanligt kontorshus. Målet är att sätta människan i centrum och skapa en variation av välplanerade miljöer, smarta digitala lösningar och förstklassig service som i symbios med Edens hyresgäster ska ge liv åt både produktivitet och välbefinnande, säger Ulrica Sjöswärd, regionchef på Kungsleden.

Fastigheten kommer att certifieras enligt Well Building och få epitetet Symbiotic Building som är Kungsledens eget varumärkesregistrerade koncept med de fyra hörnstenarna hälsa, service, teknik och natur. The Well Building Standard är en internationell byggstandard med fokus på välbefinnande i arbetslivet. Well utgår från aspekter som påverkar hälsan, så som luft, ljus, vatten, ljud, kost, motion, välbefinnande, material, komfort och social gemenskap.

Niklas Lénart, Quick Offices grundare och vd, kommenterar sitt nytecknade hyresavtal:

– Vi har sedan tidigare ett mycket bra samarbete med Kungsleden och ser fram emot att vara en del i utvecklingen av Symbiotic Building-konceptet. Service, trivsel, arbetsro och en effektiv vardag med människa och välmående i centrum är grundpelare i vårt koncept.

Kungsledens investering i Eden uppskattas till 350 miljoner kronor inklusive markförvärv. Byggnaden ska Leed-certifieras på minst guldnivå.

Kungsleden har under de senaste året höjt kvaliteten på sitt fastighetsbestånd i Malmö, bland annat har bolaget tidigare förvärvat kontorshuset Studio, nära Centralstationen, från Skanska.