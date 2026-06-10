Hissdomen i Sundbyberg överklagas

Den frikännande hissdomen kommer att överklagas, säger senior åklagare Jennie Nordin till Fastighetsvärlden.

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– Jag delar inte tingsrättens bedömning. Så vi kommer att överklaga domen, säger senior åklagare Jennie Nordin till Fastighetsvärlden.

Det kommer att ske enligt sedvanligt förfarande inom tre veckor.

– Jag hade velat se ett bifall enligt åtalet. Att de två montörerna skulle ställas till svars för att de inte skruvat dit skruvbanden, och vd:n för att vd:n inte satte organisationens rutiner avseende egenkontrollsprotokollen, tillägger Jennie Nordin.