Hissdomen i Sundbyberg överklagas
Den frikännande hissdomen kommer att överklagas, säger senior åklagare Jennie Nordin till Fastighetsvärlden.
– Jag delar inte tingsrättens bedömning. Så vi kommer att överklaga domen, säger senior åklagare Jennie Nordin till Fastighetsvärlden.
Det kommer att ske enligt sedvanligt förfarande inom tre veckor.
– Jag hade velat se ett bifall enligt åtalet. Att de två montörerna skulle ställas till svars för att de inte skruvat dit skruvbanden, och vd:n för att vd:n inte satte organisationens rutiner avseende egenkontrollsprotokollen, tillägger Jennie Nordin.