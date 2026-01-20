Hines och Grandab bildar jv inom lättindustri i Göteborg

Hines och Grandab har ingått ett joint venture i syfte att förvärva lätta industri- och lagerfastigheter i Storgöteborgsregionen. Jv:t slutförde i oktober sitt första förvärv i Göteborg, där säljare var Areim. Det initiala målet är att dubbla portföljstorleken. I dag har jv:t en portfölj med fem fastigheter om cirka 16.000 kvm.

Jv:t slutförde sitt första förvärv i oktober då man förvärvade en portfölj med lättindustrifastigheter i Göteborg från Areim. I den transaktionen ingick också fastigheter i Storstockholm och Uppsala (som Hines förvärvade) som Fastighetsvärlden har skrivit om här.

Förvärvet i Göteborg omfattar fem fastigheter om totalt cirka 16.000 kvm.

Transaktionen i Göteborg markerar starten på ett långsiktigt partnerskap mellan de två företagen, fokuserat på att förvärva och förvalta en högkvalitativ portfölj inom segmentet.

Jv:t utvärderar för närvarande flera förvärvsmöjligheter och har ett initialt mål att förvärva fastigheter för att åtminstone fördubbla storleken på den ursprungliga portföljen.

– Vi är glada över att börja den här resan med Grandab och vi tror att vårt partnerskap kan vara en stark och konkurrenskraftig styrka i regionen. Vi kommer att använda vår globala expertis inom detta segment och verka genom verkligt lokala experter. Vi ser fram emot att börja det nya året och titta på tilläggsförvärv tillsammans med Grandab, säger Alexander Sjögren, Senior Director Transaktioner på Hines.

– Vi är glada över att samarbeta med Hines i detta joint venture. Göteborg är en nyckelmarknad för oss, och att kombinera vår marknadskunskap och praktiska kapitalförvaltningsmetod med Hines globala perspektiv och starka transaktionsförmåga positionerar oss väl för att sträva efter attraktiva möjligheter, säger Per Liljenfeldt, partner på Grandab

Hines är en ledande global fastighetsinvesteringsförvaltare som äger och driver tillgångar i 30 länder för 91,8 miljarder USD över olika fastighetstyper och på uppdrag av en mångsidig grupp av institutionella och privata förmögenhetskunder.

Under 2025 gjorde Hines flera stora transaktioner. I september förvärvade Hines åtta fastigheter inom segmentet lager och lättindustri belägna i attraktiva delmarknader i Göteborgs- och Stockholmsområdet. Säljare är enligt uppgift till FV amerikanska Mileway (Blackstone).

I april förra året gjorde Hines sitt första bostadsfastighetsförvärv i Sverige genom att teckna ett forward funding-avtal med Magnolia Bostad avseende 310 hyreslägenheter i Kista, Stockholm. Efter det har Hines gjort fler bostadsaffärer. I juli förvärvade fem bostadsfastigheter i två transaktioner av Heimstaden Bostad. Totalt ingick 586 bostäder. FV bedömde köpeskillingen till drygt 1,5 miljarder kronor.

I december 2025 gick Hines in i en forward funding-affär om 308 bostäder i Sollentuna, på platsen där Sollentunamässan tidigare låg. Säljare var Resona. FV bedömde priset till cirka 1 miljard.

Grandab grundades 2013 och är ett fastighetsinvesterings- och kapitalförvaltningsföretag. Tillsammans med sina investerare förvärvar, förvaltar och utvecklar Grandab fastigheter i främst Västsverige. Företaget har erfarenhet från flera fastighetssegment, med primärt fokus på kontor, lätt industri och hotellfastigheter.