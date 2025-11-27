HFAB höjer hyran med 1,9 procent

Från och med den 1 januari 2026 höjer det kommunala bostadsbolaget HFAB, Halmstads Fastighets AB, hyran med 1,9 procent. Hyreshöjningen går helt i linje med den unika överenskommelse och avsiktsförklaring som HFAB och Hyresgästföreningen skrev under vid förra årets hyresförhandling.

HFAB äger och förvaltar cirka 11.000 lägenheter i Halmstads kommun. Hyresgästföreningen och HFAB förhandlar hyrorna för bostadsbolagets hyresgäster.

Vid förra årets förhandling gjorde HFAB och Hyresgästföreningen en unik överenskommelse med en avsiktsförklaring som innebär att hyran ska justeras med 1,9 procent årligen mellan 2026 och 2030 förutsatt att inflationen (KPIF) ligger inom spannet 1–3,5 procent. Vid årets förhandling med Hyresgästföreningen stod det klart att hyreshöjningen landar på 1,9 procent för år 2026, helt i linje med överenskommelsen.

– Det känns väldigt bra att vi kan fullfölja parternas plan för att skapa trygghet och långsiktighet, både för våra hyresgäster och för oss som allmännyttigt bostadsbolag. Vetskapen om att vi har för avsikt att höja hyran med 1,9 procent även de kommande fyra åren gör det möjligt för våra hyresgäster att planera sin boendekostnad under en lång tid framöver, säger Christian Kylin, vd på HFAB.

Den nya hyran gäller från och med den 1 januari 2026 och aviseras på december månads hyresavi.