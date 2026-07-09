Hermansson köper 300 bostäder av Karlshamnsbostäder

Karlshamnsbostäder har tecknat avtal med Hermanssonbolagen om försäljningen av bostadsområdet Fridhem i Karlshamn. Affären omfattar ca 300 lägenheter. Enligt uppgift till FV inkom totalt två bud på beståndet. Det kommunala bolaget som säljer hemlighåller priset.

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Försäljningsprocessen har genomförts med stöd av Svefa.

Priset är hemligt. Enligt Magnus Olsson, styrelseordförande vid Karlshamnsbostäder, kommer det att förbli så tills tillträdet den 30 oktober.

Försäljningen genomförs inom ramen för det uppdrag som Karlshamnsbostäder fått av ägaren att frigöra 400 miljoner kronor, där fastighetsförsäljningar är en viktig del, i syfte att stärka kommunens finansiella ställning.

För hyresgästerna innebär försäljningen ingen förändring av hyresavtalet. De bor kvar i sina bostäder och hyran påverkas inte av ägarbytet. Fram till övertagandet ansvarar Karlshamnsbostäder för förvaltningen som vanligt. Därefter tar Hermanssonbolagen över ansvaret för fastigheterna och kontakten med hyresgästerna.

– Vi ser positivt på att en lokal aktör får möjlighet att ta över Fridhem. Hermanssonbolagen har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning och vi har stort förtroende för att de kommer att förvalta området på ett bra sätt och ta väl hand om både fastigheterna och hyresgästerna, säger Kristina Söderling, vd på Karlshamnsbostäder.

– Vi är glada över förtroendet att få ta över Fridhem, som vi tycker är ett välskött bostadsbestånd. Genom detta förvärv stärker vi vår närvaro på bostadsmarknaden i Karlshamn. Vår ambition är att vara en långsiktig och närvarande fastighetsägare med fokus på god förvaltning, hög service och en nära dialog med hyresgästerna, säger Fredrik Hermansson, vd på familjeägda Hermanssonbolagen.

Hermanssonbolagen AB grundades 1974 och förvaltar ett 50-tal fastigheter i Blekinge. Fastigheterna är belägna i Karlshamn, Karlskrona, Ronneby och Sölvesborg. Ägandet fokuseras på både bostäder och kommersiella fastigheter. Merparten av fastigheterna är belägna i Karlshamn.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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