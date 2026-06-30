Illustration: Liljewall

Hemtag vann kamp om nytt badhus i Upplands-Bro

Upplands-Bro har i en offentlig upphandling tilldelat Hemtag, ägt av Hemsö och Tagehus, uppdraget att medverka till att utveckla Bro torg, bland annat med ett nytt badhus. I avtalet ingår även förvärv av Brohuset med tillhörande byggrätt. Ett 30-årigt koncessionsavtal för badhuset kommer att ingås med kommunen.

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Avtalet innebär att Hemtag förvärvar Brohuset, en befintlig fastighet med kommunala verksamheter med tillhörande byggrätter, av Upplands-Bro kommun i syfte att utveckla befintlig fastighet och ett badhus.

Badhuset uppförs enligt konceptet Ekobad som har 40 procent lägre klimatpåverkan än traditionellt byggda badhus. Badet omfattar 5 600 kvadratmeter med tre bassänger fördelade på en 25-meters bassäng, en multibassäng och ett familjebad samt tillhörande gym med gruppträning och café. Årlig hyresintäkt från kommunen uppgår till 22,5 miljoner kronor per år för badhuset och 3,5 miljoner kronor för Brohuset. Hemtag utvecklar och äger badhuset och Medley kommer att bli operatör för den dagliga verksamheten och ingår ett separat hyresavtal.

Satsningen på Bro torg är en del av kommunens långsiktiga arbete med att utveckla attraktiva, trygga och funktionella livsmiljöer. Hemtag avser att fortsätta utvecklingen av Brohuset när det nya badhuset är färdigställt och den befintliga simhallen har avvecklats.

‒ Bro torg är en viktig nod i vår kommun och en central del i vår utvecklingsresa. Med det här beslutet stärker vi förutsättningarna för ett levande torg som bidrar till både trygghet, rörelse och lokal stolthet. Vi ser stor potential i att samla starka aktörer kring Bro torg. Tillsammans kan vi skapa en plats som möter dagens behov och samtidigt rustar för framtiden, säger Annika Friberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro.

‒ Vi ser fram emot att få inleda samarbetet med Upplands-Bro kommun och att få sätta spaden i marken för ytterligare ett Ekobad. Ett badhus är en viktig och hälsofrämjande samlingsplats för kommuninvånarna. Vi är glada över att få bidra till den fortsatta utvecklingen av Upplands-Bro, säger Karl Lilja, ordförande för Hemtag.

Byggstart planeras till tredje kvartalet 2027 och färdigställandet beräknas till fjärde kvartalet 2029.

Fastighetsbolaget Hemtag är till hälften ägt av Hemsö och till hälften av Tagehus.

Illustration: Liljewall
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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