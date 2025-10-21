Hemsöbolag köper universitet för 470 mkr

Turku Technology Properties Oy, TTP, ett fastighetsbolag som är samägt av Hemsö och Åbo stad, förvärvar fastigheten Arken av Stiftelsen för Åbo Akademi. Åbo Akademi är hyresgäst för hela fastigheten med ett 20-årigt hyresavtal. Fastigheten är belägen i centrala Åbo och har en uthyrningsbar yta om 15.000 kvadratmeter. Investeringen uppgår till 43 miljoner euro, motsvarande 471 miljoner kronor.

Annons

Arken utgör campus för de humanistiska vetenskaperna vid Åbo Akademi och består av 13 byggnader som inrymmer undervisningslokaler, kontor, ett bibliotek samt ett parkeringsgarage. Arken har en lång historia. Tomten och dess byggnader användes för industriella ändamål under 1800- och 1900-talen. Byggnaderna uppfördes mellan åren 1850 och 1930 och representerar en värdefull del av den finska industriarkitekturens historia.

Stiftelsen för Åbo Akademi genomförde omfattande renoveringar av byggnaderna åren 2001–2004, då alla byggnader på tomten omvandlades till undervisnings- och kontorslokaler. Under den perioden utvecklades även nya byggnader på fastigheten.

‒ Arken är en fantastisk fastighet. Den har en egen identitet och berättar en historia om Åbos förflutna och nutid. Åbo Akademi är en väsentlig del av Åbo och utvecklingen av vetenskapen här. Vi är glada över att få bli en del av dess fortsatta utveckling. Ur ett fastighetsägarperspektiv är det också ett utmärkt objekt, eftersom det är fullt uthyrt och hyresgästen är en stabil aktör. Dessa faktorer gör Arken till ett perfekt tillskott i vår portfölj, säger Mikko Lehtinen, vd för TTP.

Hemsö är sedan 2019 delägare i TTP. Hemsö äger 52 procent av aktierna i bolaget och är därmed den största aktieägaren. Åbo stad äger 38 procent av bolaget och Åbo yrkeshögskola äger 10 procent. TTP knyter ihop utbildning, forskning och näringsliv genom ett hyresgästkluster, kallat Science Park, och bolagets största hyresgäst är Åbo universitet.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Storbolag söker nytt om hela 7.000 kvm

Kan komma att lämna centrala Stockholm. Två parallella sökuppdrag.

Smällen: Återigen färre sålda bostäder hos JM

Mikael Åslund ser positivt på framtiden: ”Mycket tyder på att de förbättrade makroekonomiska förutsättningarna nu börjar få genomslag”.

Arnhult: ”Behöver inte sälja för att frigöra kapital”

Talar om att bolaget har nått en milstolpe för att kunna se framåt. FV berättar om bolagets vakanssituation.

Dahlbo om sin framtid och kommande vd:n

En handfull storbolag har bytt vd. Nu väntar många på vem som blir ny vd vid Fabege.

Brookfields jv-partner om framtidsplanerna

Ingått jv med Brookfield efter dess miljardförvärv av mindre lägenheter. Vill expandera i de största nordiska studentstäderna.

Prisma köper för 345 mkr

Omfattar totalt 12.000 kvm nya Ica Maxi-butiker.

Genova köper för 1,2 mdr – slott och vaccinhus ingår

Läs om fastigheterna som ingår i transaktionen. Moschewitz berättar för FV om framtidsplanerna.

”Mer eller mindre fullt – en otrolig uppgång”

Viktor Söderström, vd på yta.se om att beläggningsgraden inom coworking har ökat rejält på ett år.

Fabege skriver ner efter Vasakronans köp

Avgående vd Stefan Dahlbo ser en ljusning på hyresmarknaden.

Replik: Träbyggnaderna inte mogna för marknaden

Svensk försäkring replikerar Samir Tahas krönika.

Slutreplik: Påverkar hela konceptet träbyggnation

Försäkringsbolag – hot mot grön omställning?

Jätten Blackstone och Brunswick i ny satsning

Redan tecknat första kontrakten. Berättar för FV om målsättningen.

Förvärvar byggrätter för hela 1.000 bostäder

Köper i centralt attraktivt läge. Byggrättsportföljen når 8.000 bostäder.

H&M-märke öppnar på NK

Varumärket gör sin största fysiska butikssatsning hittills.

Slår till för 300 miljoner nära Östermalmstorg

Speciell köpare förvärvar i udda upplägg – och får precis det man vill. Över 150.000 kr/kvm.

 Tillbaka till förstasidan