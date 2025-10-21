Hemsöbolag köper universitet för 470 mkr

Turku Technology Properties Oy, TTP, ett fastighetsbolag som är samägt av Hemsö och Åbo stad, förvärvar fastigheten Arken av Stiftelsen för Åbo Akademi. Åbo Akademi är hyresgäst för hela fastigheten med ett 20-årigt hyresavtal. Fastigheten är belägen i centrala Åbo och har en uthyrningsbar yta om 15.000 kvadratmeter. Investeringen uppgår till 43 miljoner euro, motsvarande 471 miljoner kronor.

Arken utgör campus för de humanistiska vetenskaperna vid Åbo Akademi och består av 13 byggnader som inrymmer undervisningslokaler, kontor, ett bibliotek samt ett parkeringsgarage. Arken har en lång historia. Tomten och dess byggnader användes för industriella ändamål under 1800- och 1900-talen. Byggnaderna uppfördes mellan åren 1850 och 1930 och representerar en värdefull del av den finska industriarkitekturens historia.

Stiftelsen för Åbo Akademi genomförde omfattande renoveringar av byggnaderna åren 2001–2004, då alla byggnader på tomten omvandlades till undervisnings- och kontorslokaler. Under den perioden utvecklades även nya byggnader på fastigheten.

‒ Arken är en fantastisk fastighet. Den har en egen identitet och berättar en historia om Åbos förflutna och nutid. Åbo Akademi är en väsentlig del av Åbo och utvecklingen av vetenskapen här. Vi är glada över att få bli en del av dess fortsatta utveckling. Ur ett fastighetsägarperspektiv är det också ett utmärkt objekt, eftersom det är fullt uthyrt och hyresgästen är en stabil aktör. Dessa faktorer gör Arken till ett perfekt tillskott i vår portfölj, säger Mikko Lehtinen, vd för TTP.

Hemsö är sedan 2019 delägare i TTP. Hemsö äger 52 procent av aktierna i bolaget och är därmed den största aktieägaren. Åbo stad äger 38 procent av bolaget och Åbo yrkeshögskola äger 10 procent. TTP knyter ihop utbildning, forskning och näringsliv genom ett hyresgästkluster, kallat Science Park, och bolagets största hyresgäst är Åbo universitet.