Hemsö utvecklar nytt äldreboende i Danderyd

Hemsö har ingått ett 20-årigt hyresavtal med Vardaga för ett nytt äldreboende i Danderyd med 80 lägenheter och en uthyrningsbar yta om 5.400 kvadratmeter.

Hemsös nya äldreboende utvecklas inom Danderyds sjukhusområde på fastigheten Sjukhuset 7, där det före detta patienthotellet ligger idag. Byggstart planeras ske hösten 2026 med inflyttning under 2029.

‒ Vi ser fram emot att få bidra med fler välbehövliga äldreboendeplatser i Danderyd i nära samarbete med kommunen och Vardaga. Här kombinerar vi hyresgästens gedigna erfarenhet av äldreomsorg med vår egen förståelse för vad som krävs för att skapa trygga och väl fungerande lokaler för omvårdnad av äldre, säger Anders Lövefors, projektutvecklare på Hemsö.

Det nya äldreboendet får ett centrumnära läge i Danderyds sjukhusområde med god tillgång till kollektivtrafik, service och grönområden. Byggnaden får parkeringsplatser i källarplan och kommer certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Ambitionen är att skapa en attraktiv boendemiljö med goda möjligheter till utevistelse, gemenskap och ett aktivt liv.

– Danderyd är en kommun vi samarbetar väl med och vi ser fram emot att bygga ytterligare ett äldreboende i kommunen. Det här är ett långsiktigt och väl förankrat projekt som möter både dagens och morgondagens behov, säger Jon van Geffen, Tillväxt- & Fastighetschef för Vardaga och Ambea.

Hemsös byggrätt omfattar totalt 11 000 kvadratmeter, varav 5 400 kvadratmeter avsätts till det nya äldreboendet. Visionen för byggrätten är att utveckla ett vårdhus som erbjuder efterfrågad verksamhet inom både vård och äldreomsorg. Hemsö för dialog med flera vårdaktörer i syfte att utveckla moderna och effektiva lokaler, exempelvis för operations- eller mottagningsverksamhet, med direkt närhet och kulvertförbindelse till ett av Sveriges största sjukhus.

