Bild: Hemsö

Hemsö utvecklar häkte i Umeå

Hemsö utför en större om- och nybyggnation primärt åt Kriminalvården i Umeå. Nybyggnationen i projekten omfattar 15 400 kvm och ombyggnationen 2 600 kvm. Vissa delar rivs. Kriminalvårdens förhyrda yta kommer vid färdigställandet att omfatta 12 700 kvm, en utökning med hela 10 400 kvm. Den totala investeringen uppgår till drygt 1 miljard kronor. Ett 25-årigt hyresavtal har ingåtts med Kriminalvården.

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I Hemsös fastighet Stigbygeln 5 i centrala Umeå är Polisen, Kriminalvården och Ekobrottsmyndigheten hyresgäster. Den totala uthyrningsbara ytan omfattar före projektet 23 000 kvadratmeter vilken utökas till 34 000 kvadratmeter efter färdigställandet.

För att möta Kriminalvårdens behov av fler häktesplatser utvecklar Hemsö fastigheten med en tillbyggnation. Den nya lokalen ökar kapaciteten från dagens 44 häktesplatser till cirka 150 vid full dubbelbeläggning. Dessutom ökar den operativa effektiviteten då specialiserade avdelningar lokaliseras till byggnaden. Nybyggnaden skapar även en förbättrad rättssäkerhet och ger bättre förutsättningar för anhöriga att besöka.

‒ Häktet i Umeå blir i och med utbyggnaden ett häkte med fler specialresurser och större kapacitet, vilket gör Umeås häkte till ett nav för hela Norrland. Vi är glada att få bidra med nya större lokaler som möter Kriminalvårdens behov både sett till volym och verksamhetskrav, säger Emma Karlsson, projektutvecklare på Hemsö.

Byggstart planeras inom kort och den nya byggnaden beräknas vara klar i slutet av 2028. Därefter startar ombyggnationen av Kriminalvårdens befintliga lokaler. Hela projektet beräknas vara färdigställt till årsskiftet 2029/2030. Den nya byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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