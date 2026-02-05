Nils Styf, vd Hemsö.

Hemsö snart nära hälften av Vasakronan

Hemsö har i fastighetsvärde växt till 87,2 miljarder kronor. Därmed når bolaget nästan hälften av systerbolaget Vasakronans fastighetsvärde på 181,8 miljarder kronor. Alltså har det AP3-kontrollerade bolaget 48 procent av värdet jämfört med det större AP2-, AP3- och AP4-ägda bolaget.

Hemsös nyckeltal för 2025:

  • Hyresintäkterna uppgick till 5 149 mkr (5 130).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent till 2 541 mkr (2 498).
  • Operativt kassaflöde ökade med 6 procent till 2 524 mkr (2 391).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -685 mkr (-99).
  • Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 59 mkr (-234).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 896 mkr (1 886).
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 87 231 mkr (85 973).
  • Under året investerades 3 521 mkr (3 490) i befintligt fastighetsbestånd.
  • Under året förvärvades 7 fastigheter (5) för 631 mkr (276) och 7 fastigheter (16) avyttrades för 431 mkr (1 367).

− Hemsös långsiktiga strategi generar en stabil tillväxt över tid. Under året uppvisar vi en stabil tillväxt i kassaflödet samtidigt som vi växer i kommuner där vi har verksamhet och vi ökar andelen hyresgäster inom offentlig sektor. Under året har vi färdigställt flera projekt som skapat 217 nya äldreboendeplatser och 2 860 nya skolplatser. Hyresgästefterfrågan är fortsatt stark och min bedömning är att 2026 kommer att bli ett aktivt år med många utökade och nya samarbeten, säger Nils Styf, vd för Hemsö.

Av Hemsös fastighetsvärde på 87,2 miljarder kronor finns 65 procent i Sverige, 18 procent i Finland och 17 procent i Tyskland.

Hyresintäkterna kommer till 37 procent från äldreboende respektive skola. Därefter står vård och rättsväsende för 14 respektive 12 procent.

