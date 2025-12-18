Hemsö säljer till Revelop i Tullinge

Hemsö säljer fastigheten Banslätt vid Tullinge station i Botkyrka. Köpare är Revelop. På fastigheten, som omfattar 8.600 kvm uthyrningsbar yta, bedrivs blandad verksamhet, främst inom vårdsegmentet.

I byggnaden finns ett flertal olika hyresgäster, exempelvis vårdcentral, apotek och smådjursklinik.

− Strategiska fastighetsinnehav och långsiktiga samarbeten är prioriterat för Hemsö för att växa över tid. Genom försäljningen kan vi samla vårt bestånd och effektivisera vår förvaltning, samtidigt som vi får möjlighet att fokusera på nya investeringar i hållbar social infrastruktur. Vi är nöjda med att Revelop tar över fastigheten, säger Staffan Arwidi, transaktionschef på Hemsö.

Under årets första nio månader investerade Hemsö 2 500 miljoner kronor i ny-, till- och ombyggnationer, varav 580 miljoner kronor avsåg förbättringsåtgärder och hyresgästanpassningar i samband med nyuthyrningar. Den totala volymen för pågående ny- och ombyggnadsprojekt uppgår till 6.600 miljoner kronor.

Frånträde sker 18 december 2025.