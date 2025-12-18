Hemsö säljer till Revelop i Tullinge

Hemsö säljer fastigheten Banslätt vid Tullinge station i Botkyrka. Köpare är Revelop. På fastigheten, som omfattar 8.600 kvm uthyrningsbar yta, bedrivs blandad verksamhet, främst inom vårdsegmentet.

Annons

I byggnaden finns ett flertal olika hyresgäster, exempelvis vårdcentral, apotek och smådjursklinik.

− Strategiska fastighetsinnehav och långsiktiga samarbeten är prioriterat för Hemsö för att växa över tid. Genom försäljningen kan vi samla vårt bestånd och effektivisera vår förvaltning, samtidigt som vi får möjlighet att fokusera på nya investeringar i hållbar social infrastruktur. Vi är nöjda med att Revelop tar över fastigheten, säger Staffan Arwidi, transaktionschef på Hemsö.

Under årets första nio månader investerade Hemsö 2 500 miljoner kronor i ny-, till- och ombyggnationer, varav 580 miljoner kronor avsåg förbättringsåtgärder och hyresgästanpassningar i samband med nyuthyrningar. Den totala volymen för pågående ny- och ombyggnadsprojekt uppgår till 6.600 miljoner kronor.

Frånträde sker 18 december 2025.

 

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Inflationsmålet om 2 procent är det viktigaste.

Riksbankens lämnar styrräntan oförändrad

Väntas ligga kvar på samma nivå en tid framöver. Riksbanken beredd att anpassa penningpolitiken om utsikterna förändras.

Affär mitt i Gamla stan

Projektutveckling genomförd. Läs om vad säljaren har kvar i beståndet.
Krönika

PropTech – Dags att tjäna pengar!

Samir Taha om att använda proptech konsekvent över tid – och inte slänga bort möjligheten som ett gymkort i januari.

Hyr av Vasakronan – tar över efter flådiga bilar och gym

Öppnar snart en butik om hela 4.000 kvm i Stockholm.

Vasce köper fastighet för polisutbildning

Fastigheten om 4.300 kvm hyrs av Högskolan i Borås.

Årets lokalkonsult korad

”Att det är en jury som nominerar och röstar, det betyder mycket.”

Sveafastigheter i bytesaffär om 2,1 mdkr

Lämnar fem orter och stärker sin närvaro i sex kommuner.

Bildextra: Olov Lindgren visar styrka i Gamla stan

Tung investering när allt hetare område får ett lyft.

Sju Pizza Hut stänger – åtta hos Prisma överlever

Läs om vilka sju restauranger som stänger.

Årets affärskonsult korad – ”Wow, det är en stor ära”

Det var hårfint i toppen när juryns röster räknades samman. Tre i toppen sticker ut rejält poängmässigt.

Trianon förvärvar ytterligare åtta i Sofielund

Närområdet med på polisens lista. Gör ännu ett köpt. Totalt 430 miljoner kronor.

Söker 14.000 kvm kontor i Stockholmsområdet

Myndighet har startat en sökprocess efter nya kontorslokaler.

Hagabacken köpt för 1 mdr – når totalt 4 mdr

Förvärvat 28 fastigheter under fjärde kvartalet.
Peter Ullmark, Brinova

Han blir ny vd vid Brinova

Selin: ”Ska ta Brinova vidare i företagets arbete med fortsatt expansion.”

 Tillbaka till förstasidan