Hemsö säljer ej strategiska fastigheter

Genom flera separata transaktioner gör Hemsö transaktioner för totalt 362 miljoner. Bland annat friköps en tomträttsfastighet i Huddinge.

Hemsö säljer fyra fastigheter i fyra separata transaktioner och förvärvar två fastigheter i två separata transaktioner.

Det totala överenskomna underliggande fastighetsvärdet är 362 miljoner kronor, varav 222 miljoner kronor avser försäljningarna och 140 miljoner kronor avser förvärven.

Försäljningarna omfattar bostadsbyggrätter i Järfälla, ett äldreboende i Stockholm och delvis vakanta fastigheter i Täby och Ystad.

Förvärven omfattar friköp av en tomträtt i Huddinge och en projektfastighet i Enköping. Säljare är Region Stockholm samt en privat fastighetsägare.

Hemsö driver en ny detaljplan för tomträtten i Huddinge och kommer där att tillskapa 19 000 kvadratmeter byggrätter.

‒ Genom försäljningar av icke-strategiska fastigheter har vi möjlighet att investera i ny social infrastruktur som kommuner är i stort behov av. I Sverige, Finland och Tyskland råder det bland annat brist på äldreboendeplatser och moderna skolor, behov som Hemsö kan bidra till att möta i nära samverkan med offentlig sektor, säger Staffan Arwidi, transaktionschef på Hemsö.

Alla tillträden och frånträden sker under andra respektive tredje kvartalet 2026.