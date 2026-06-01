Hemsö säljer ej strategiska fastigheter

Genom flera separata transaktioner gör Hemsö transaktioner för totalt 362 miljoner. Bland annat friköps en tomträttsfastighet i Huddinge.

Annons

Hemsö säljer fyra fastigheter i fyra separata transaktioner och förvärvar två fastigheter i två separata transaktioner.

Det totala överenskomna underliggande fastighetsvärdet är 362 miljoner kronor, varav 222 miljoner kronor avser försäljningarna och 140 miljoner kronor avser förvärven.

Försäljningarna omfattar bostadsbyggrätter i Järfälla, ett äldreboende i Stockholm och delvis vakanta fastigheter i Täby och Ystad.

Förvärven omfattar friköp av en tomträtt i Huddinge och en projektfastighet i Enköping. Säljare är Region Stockholm samt en privat fastighetsägare.

Hemsö driver en ny detaljplan för tomträtten i Huddinge och kommer där att tillskapa 19 000 kvadratmeter byggrätter.

‒ Genom försäljningar av icke-strategiska fastigheter har vi möjlighet att investera i ny social infrastruktur som kommuner är i stort behov av. I Sverige, Finland och Tyskland råder det bland annat brist på äldreboendeplatser och moderna skolor, behov som Hemsö kan bidra till att möta i nära samverkan med offentlig sektor, säger Staffan Arwidi, transaktionschef på Hemsö.

Alla tillträden och frånträden sker under andra respektive tredje kvartalet 2026.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Ändrar till mer bostäder och färre lokaler i Riksby

Delar ut ny markanvisning, läs om buden. Förändrade villkor för Fastpartners storsatsning.

Jackpot - hyr ut hela det tidigare kasinohuset

”Vi är övertygade om att de nya hyresgästerna både kommer att förvalta det arvet och ta in huset i en helt ny era”.

Fastighets-vd:n släppt ur häktet

Fortfarande misstänkt för grovt penningtvättsbrott.

En Mondrianmålning av inhemska parter

FV Granskar: Nästan oligopol. Läs en kartläggning av ägarförhållandena i Stockholm CBD.

Bildextra: A House öppnar nummer fem

Slår upp portarna i smått kokande stadsdel.

Gör kort flytt i city – hyr 2 700 kvm

Tecknat hyresavtal för projektfastighet på Vasagatan. FV summerar uthyrningarna.

FV Affärskarta: Se fler uthyrningar i närområdet

Topplista: Största uthyrningarna av kontor 2026

211 000 kvm tömts i Kista – hit har flyttlassen gått

Alla har sökt sig närmare Stockholms innerstad. Läs om de nya adresserna. Men det finns även några som sökt sig till Kista.

Så hög blir vakansgraden i Kista efter Ericssons flytt

Setune säljer till Episurf

Nått totalt 4,3 miljarder kronor. FV listar affärerna.

Nr 3 i jättesatsning öppnad

Boqueria i Mood blev en succé. Hur kommer det gå i Mälarterrassen?

Slår till med köp i Kista

Ytterligare en transaktion har ägt rum i den vakanstyngda stadsdelen. Se karta.

Stockholms stad får inte tvångsköpa i Traneberg

Måste ersätta fastighetsägaren med 130 000 kronor.

Hotellkedja stor vinnare på Ericsson – en annan förlorar

Läs även vilka fastighetsägare som blir vinnare på följdeffekten av storflytten – och vilka som förlorar.

Castellum om den ”hemliga” affären: Väldigt glada

”Vi är ännu bara i ett tidigt skede”.

Storbrand hos Sagax i Älvsjö

”Det har varit en väldigt stor brand”.

 Tillbaka till förstasidan