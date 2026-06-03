Tingsrättsbyggnaden i Hamburg. Fotograf: Annika Feuss

Hemsö köper tingsrätt i Hamburg för 260 mkr

Hemsö förvärvar Altona tingsrätt i centrala Hamburg. Hamburg stad är hyresgäst med ett hyresavtal om 10 år. Den uthyrningsbara ytan är 9 800 kvm. Hemsös investering uppgår till 24 miljoner euro, motsvarande 260 miljoner kronor.

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Tingsrätten färdigställdes 1878 och har sedan dess använts som domstolsbyggnad. Byggnaden, som har varit byggnadsminnesförklarad sedan 1981, har kontinuerligt renoverats fram till 2026. Här handläggs bland annat civil- och brottmål, familje- och ungdomsmål samt allmänna rättsliga och administrativa ärenden inom sitt jurisdiktionsområde.

‒ Hemsö har varit verksam på den tyska marknaden i 15 år och har genom åren byggt upp en högkvalitativ portfölj av samhällsfastigheter. Samtidigt har vi utökat vår portfölj inom både utbildningssegmentet och rättsväsendet. Vid förvärvet i Hamburg kunde vi dra nytta av vår starka balansräkning och höga transaktionssäkerhet. Vi ser fram emot samarbete med vår hyresgäst, säger Jens Nagel, Tysklandschef på Hemsö.

Hamburg har cirka två miljoner invånare, och i den större storstadsregionen bor omkring fem miljoner människor. Genom förvärvet av tingsrätten, som är Hemsös första fastighet i Hamburg, stärker Hemsö sin tyska portfölj inom segmentet rättsväsende. Sedan tidigare äger Hemsö även fem polisfastigheter i Tyskland.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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