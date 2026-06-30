Hemsö köper för nästan 400 mkr i Bremen

Hemsö förvärvar skolcampuset Schwachhausen i Bremen, Tyskland. Den uthyrningsbara ytan är 10 600 kvadratmeter och Bremen stad är hyresgäst med ett hyresavtal om 17 år. Förvärvspriset uppgår till 34 miljoner euro, motsvarande cirka 375 miljoner kronor.

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Fastigheten är belägen i stadsdelen Schwachhausen, integrerad i Bremens universitetsområde med närhet till både privata och statliga universitet samt ett stort bostadsområde. Byggnaden har nyligen genomgått en omfattande ombyggnation från kontorsbyggnad till en modern skola.

Skolcampuset erbjuder moderna och flexibla lärmiljöer med öppna undervisningsytor, klassrum och kompletterande funktioner. Fastigheten omfattar en tomtareal om 24 100 kvadratmeter med betydande utvecklingspotential. Staden Bremen är huvudhyresgäst.

– Genom förvärvet av skolfastigheten i Bremen stärker vi målmedvetet vår närvaro i norra Tyskland och utökar samtidigt vår utbildningsportfölj i Tyskland, säger Jens Nagel, Tysklandschef på Hemsö. Vi ser ett stort värde i den långsiktiga användningen för offentlig verksamhet och i möjligheten att fortsätta utveckla skolfastigheten under de kommande åren.

Tillträde beräknas ske i juli 2026.

Hemsö förvärvar.
Statyn Stadsmusikanterna i centrala Bremen. Den föreställer djuren från den kända Grimm-sagan (en åsna, en hund, en katt och en tupp) som står på varandras ryggar. Foto: Fastighetsvärlden
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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