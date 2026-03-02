Hemsö hyr ut 5 000 kvm till Academedia i Malmö

Hemsö har ingått ett 12-årigt hyresavtal med Academedia för utbildningslokaler i fastigheten Excellensen i centrala Malmö. Lokalerna ska utvecklas för gymnasieskolan Drottning Blanka med en uthyrningsbar yta om 5 600 kvadratmeter.

Hemsö konverterar just nu Excellensen, en tidigare kontorsbyggnad i centrala Malmö, till moderna lokaler för verksamheter inom vård och utbildning. Inom kort inleder Hemsö den sista av tre etapper i ombyggnationen, som även omfattar en ny tillbyggnad på 815 kvadratmeter.

– Malmö är Sveriges snabbast växande storstad och behovet av gymnasieplatser ökar. Därför är vi glada att kunna bidra med nya, moderna utbildningslokaler i Excellensen. Projektet stärker området som en plats för samhällsservice och är ett bra exempel på hur en äldre kontorsbyggnad kan omvandlas till ändamålsenliga lokaler för ungas lärande, säger Robert Cardell, projektutvecklare på Hemsö.

Byggstart för den tredje och sista etappen beräknas ske i andra kvartalet 2026. Ombyggnaden genomförs med ett starkt fokus på återbruk och minskat klimatavtryck.

Jens Levin, utbildningsdirektör på Academedia:

– Academedia satsar kontinuerligt på moderna skollokaler i centrala lägen, denna gång gäller satsningen eleverna på Drottning Blankas Gymnasieskolor i Malmö. Vi ser fram emot att verksamheten, som idag finns på två adresser i Malmö, ska flytta in i toppmoderna skollokaler där vi skapar plats för både teoretiska och praktiska gymnasieutbildningar.

I och med det nya avtalet med Academedia är byggnaden, som har en total yta på 11 200 kvadratmeter, nu i det närmaste fullt uthyrd. Sedan tidigare finns hyresavtal med aktörer inom vårdsegmentet samt två separata utbildningsverksamheter.

Excellensen förvärvades av Hemsö 2021 och är centralt belägen mellan Slottsparken och Pildammsparken. Här fanns tidigare E.on:s kontor. Byggnaden består av tre rektangulära huskroppar som är sammankopplade via en smalare central byggnadsdel.