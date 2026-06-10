Vallentuna-Rickeby.

Hemsö hyr ut 3 500 kvm till Attendo i Vallentuna

Hemsö har ingått ett tolvårigt hyresavtal med Attendo för äldreboende i centrala Vallentuna. Äldreboendet får en yta om cirka 3 500 kvadratmeter med 52 boenderum.

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Fastigheten är belägen nära Vallentuna centrum och kommer att genomgå en ombyggnation inför att Attendo flyttar in. Attendo kommer att flytta sin verksamhet från en närliggande fastighet som de hyr av Hemsö idag.

Ombyggnationen innebär att standarden kommer att höjas med nya ytskikt, ny ventilation och 12 nya boenderum. Totalt kommer det att finnas 52 boenderum. Befintlig planlösning kommer i stort sett att behållas och så mycket som möjligt kommer att återbrukas.

‒ Det är glädjande att vi kan förse Attendo med lokaler som är väl anpassade för de boende och verksamhetens långsiktiga behov. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Attendo, säger Rebecca Enmark, förvaltare på Hemsö.

‒ Det här är en viktig och långsiktig satsning för Attendo. Med de nya lokalerna får vi goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten i Vallentuna och möta både dagens och framtidens behov av äldreomsorg. Det ser vi mycket fram emot, säger Jonas Unger, regionchef SÄBO, Attendo.

Hemsö äger idag tre fastigheter i Vallentuna, varav två är äldreboenden.

Planerad projektstart är i november 2026 och inflyttning sker i december 2027.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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