Hemsö förvärvar universitet i Aachen

Hemsö förvärvar en nybyggd universitetsbyggnad i centrala Aachen, i Tyskland. RWTH Aachen University är största hyresgästen och hyr 79 procent av ytan. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 8 500 kvadratmeter.

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Fastigheten är belägen i centrala Aachen, invid Aachen centralstation, stadshuset och polisstationen. Byggnaden, som färdigställs i september 2026, är en del av ett större utvecklingsprojekt som består av flera delar: studentbostäder, hotell, gym och universitetsbyggnad för RWTH Aachen University. Det är en modern byggnad med flexibel och tillgänglig utformning anpassad till moderna universitetskrav och omfattar framför allt salar för föreläsningar och examinationer, samt studieytor. Till fastigheten hör också ett parkeringsgarage som kommer att förvaltas av ett kommunalt bolag.

RWTH Aachen University är känt för sitt starka fokus på utbildningar inom teknik och naturvetenskap. Universitetet är ett av Europas största och mest forskningsintensiva tekniska universitet.

– Aachen är en av Tysklands mest attraktiva studentstäder. Med det välrenommerade RWTH Aachen har staden ett av landets ledande tekniska universitet. Den nya universitetsbyggnaden kompletterar de befintliga campusområdena på ett utmärkt sätt och stärker Hemsös närvaro i en innovativ region med hög kompetens, säger Jens Nagel, Tysklandschef på Hemsö. Kombinationen av delstaten Nordrhein-Westfalen som hyresgäst och det kommunalt drivna parkeringsgaraget gör fastigheten till ett attraktivt tillskott i vår växande tyska fastighetsportfölj.

Hemsö äger sedan tidigare närmare 40 000 kvadratmeter utbildningslokaler i Tyskland. Förvärvet av universitetsbyggnaden blir Hemsös första i Tyskland och andra fastighet i Aachen där Hemsö även äger ett äldreboende.

Hemsö tillträder fastigheten i september 2026. Byggnaden är under konstruktion och hyresgäster flyttar in i september 2026.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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