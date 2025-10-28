Hemsö förvärvar fullt uthyrd skola

Hemsö förvärvar Seminarieskolan, en grundskola belägen i Tavastehus i Finland.  Tavastehus stad är hyresgäst med ett hyresavtal om 17 år. Den uthyrningsbara ytan är 12.000 kvadratmeter.

Seminarieskolan har i dag 730 elever och 110 medarbetare, vilket gör den till Tavastehus största grundskola. Fastigheten, som består av åtta byggnader ligger i centrala Tavastehus. Skolan är byggd i faser mellan 1930 och 1984 och har genomgått omfattande renoveringar genom åren, den senaste genomfördes 2025. Som skolstad har Tavastehus anor sedan 1600-talet och i dag finns 22 grundskolor här.

‒ Samarbetet med Tavastehus stad är extra roligt för oss då det är vår första fastighet med staden som hyresgäst. Vi ser fram emot att bygga en god relation och tillhandahålla lokaler som bidrar till innovation och utveckling för eleverna i staden. Långa hyresavtal och en aktiv dialog med hyresgästerna är hörnstenar i vår verksamhet, säger Jarkko Leinonen, Finlandschef på Hemsö.

Förvärvet av Seminarieskolan är en del av Hemsös finska expansion. Sedan tidigare äger Hemsö 170.000 kvadratmeter utbildningsfastigheter i Finland och har ett nära samarbete bland annat med Helsingfors och Lahtis stad. I Tavastehus äger Hemsö sedan tidigare en domstolsfastighet och ett äldreboende.

Hemsö tillträder fastigheten i november 2025.

