Visionsbild över den planerade simhallen i Landvetter Södra, placerad i direkt anslutning till natur- och rekreationsmiljöer.
Visionsbild över den planerade simhallen i Landvetter Södra, placerad i direkt anslutning till natur- och rekreationsmiljöer. Illustration: Tyréns och Landvetter Södra Utveckling AB.

Hemsö får markanvisning för Landvetter Södra

Landvetter Södra tilldelar markanvisningar för simhall, skola och mobilitetshus. Hemsö och Hub Park kliver in i stadsutveckningsprojektet.

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Landvetter Södra Utveckling AB har beslutat att tilldela tre strategiskt viktiga markanvisningar i stadsutvecklingsprojektet Landvetter Södra.

Hemsö Development tilldelas markanvisningen för simhall med multiidrottshall, samt F–9-skola med integrerad förskola.

Den tilldelade markanvisningen för skola omfattar en F–9-skola med integrerad förskola och kommer att utgöra en central del av den framtida samhällsservicen i stadsdelen.

Simhallen planeras att bli Härryda kommuns första simhall – och tillsammans med multiidrottshallen utgöra ett viktigt besöksmål och en central nod i det aktivitetslandskap som planeras inom Landvetter Södra.

– Markanvisningen för simhall är Sverigeunik, då något liknande aldrig har skett tidigare mig veterligen. De nu beslutade markanvisningarna kommer att stärka projektet och Härryda kommun som en attraktiv kommun i framkant, fortsätter Martin Öbo, vd, Landvetter Södra Utveckling AB.

Hub Park tilldelas markanvisningen för områdets framtida mobilitetshus och utvecklas i samarbete med Kamisky Arkitekter och Spännbalkskonsult. Parkering, delad mobilitet och andra mobilitetsfunktioner kommer att samlas i multifunktionella anläggningar.

Planhandlingar till detaljplan 1, Härryda kommun
Planhandlingar till detaljplan 1, Härryda kommun.

Landvetter Södra är en helt ny stadsdel som växer fram mellan Göteborg och Borås med höga ambitioner inom hållbar stadsutveckling, innovation och livskvalitet.

Här ska omkring 10 000 invånare på sikt kunna leva, bo och arbeta i en stadsdel där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet integreras från start.

– När Landvetter vidareutvecklas har vi en unik möjlighet att skapa något som kommer att berika Härryda kommun under lång tid framöver. Med de här markanvisningarna tar vi ännu ett viktigt steg mot en stadsdel som kommer att väcka stolthet hos våra invånare och stärka Härrydas attraktivitet för framtida generationer, säger Per Vorberg (M), styrelseordförande i Landvetter Södra Utveckling AB.

Projektet präglas av ett nära samarbete mellan Härryda kommun, Landvetter Södra Utveckling AB och privata aktörer – med ett samarbetsavtal avseende en konsortiedriven stadsutvecklingsprocess för bostäder i första etappen tillsammans med GBJ Bygg, Nordr, Riksbyggen, Skanska/Bo Klok och Wallenstam.

Skissbild på Landvetter Södra
Visionsbild som visar den framtida stadsmiljön i centrala Landvetter Södra med mobilitetshus,
stadsgata och aktiva bottenvåningar. Illustration: Tyréns och Landvetter Södra Utveckling AB.
Skissbild på Landvetter Södra
Visionsbild över den planerade simhallen i Landvetter Södra, placerad i direkt anslutning till
natur- och rekreationsmiljöer. Illustration: Tyréns och Landvetter Södra Utveckling AB.

Mer om Landvetter Södra

  • Landvetter Södra är strategiskt beläget mellan Göteborg och Borås, cirka 20 minuter till Göteborgs centralstation och cirka 10 minuter till Göteborg Landvetter Airport, utmed befintlig Kust-till-kustbanan och planerad ny järnväg mellan Göteborg och Borås.
  • Första detaljplanen omfattar cirka 1 700 bostäder samt service, offentlig service, besöksanläggningar, friluftsliv och rekreation.
  • Utvecklas utifrån visionen ”En plats som berikar” med forskningssamarbete inom Framework for Enriching Design (FED) och testarena inom Klimatneutrala Härryda kommun 2030.
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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