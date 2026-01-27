Helsingborgshem höjer hyran med 3,48 procent från den 1 mars 2026, efter beslut i Hyresmarknadskommittén. Höjningen gäller 12.000 hushåll.

Hyran höjs med 3,48 procent den 1 mars. Nu har både Helsingborgshem och Hyresgästföreningen accepterat medlingsbudet från Hyresmarknadskommittén. För att underlätta för hyresgästerna väljer Helsingborgshem att höja hyrorna först den 1 mars. Det blir alltså ingen retroaktiv höjning.

”Många har det besvärligt på grund av den lågkonjunktur vi fortfarande befinner oss i och därför väljer Helsingborgshem att inte ta ut någon retroaktiv höjning”, skriver bolaget i en kommentar.

Förhandlingen omfattar Helsingborgshems omkring 12.000 hyreslägenheter och berör närmare var sjunde helsingborgare.