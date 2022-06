Helio hyr 3.300 kvm i Niams The Dockworks

– The Dockworks är Sveriges mest innovativa kontorsprojekt och det ska bli spännande att skapa innehållet tillsammans med Niam. Coworking är ofta synonymt med mindre bolag men här har vi ett hus på 32.000 kvadratmeter som är ritat för att både stora och små hyresgäster ska kunna jobba i en gemenskap, med stor flexibilitet och olika aktiviteter under ett och samma tak. I The Dockworks kan vi på riktigt utmana vad ett kontorshus kan och bör vara, säger Patrik Åström, vd på Helio.

Alla funktioner och service i huset är sammankopplade i en gemensam digital plattform där man förutom att hantera beställningar och betalningar av olika tjänster direkt till kontoret kan boka allt från sitt träningspass och parkering till en podcaststudio.

I The Dockworks erbjuds kontor för 1–2.500 personer, eventlokaler, caféer, restauranger, en takbar med utsikt över vattnet, ett orangeri, olika coworking-lounger, mötesrum och mycket mer.

Helio kommer att hyra 3.300 kvadratmeter och även fungera som operatör för alla gemensamma ytor i fastigheten.

– Under pandemin har kontorets roll som mötesplats blivit ännu viktigare vilket märks i The Dockworks design och koncept. Huset är byggt utifrån ett holistiskt tankesätt; hur kan vi skapa bästa möjliga plats för våra hyresgäster under dygnets alla vakna timmar? Med Helio har vi en partner med lång erfarenhet av att skapa kontorsmiljöer och platser med en inbjudande, energisk stämning. Vi är väldigt glada att ha dem ombord, säger Ola Kolmert, affärsutvecklare, Niam.

Huset som är ritat av Brunnberg & Forshed ska miljöklassas enligt Breeam Outstanding, energiklass A samt med Well och öppnar under kvartal fyra, 2025. Våningsplanen är från cirka 600–3.600 kvadratmeter och i byggnaden finns tre gemensamma takterrasser och sju privata, ett cykelgarage, omklädningsrum med mera.

Avanti Partners har uthyrningsuppdraget för The Dockworks.

– Helios satsning i Dockworks med den hittills största anläggningen bekräftar inte bara husets, utan även områdets kvalitéer. Den här förhyrningen i kombination med att detaljplanen vann laga kraft tidigare i våras har verkligen blivit en boost för projektet, säger Håkan Klinterhäll på Avanti Partners.

Se bilder på hur Niam The Dockworks kommer att bli: