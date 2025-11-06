Helheten ska vara större än delarna

FV Fokus-intervju med Equators vd Annica Carlsson. Byråns arkitekter fanns med bland dem som höll i ritstiftet då det moderna efterkrigs-Sverige växte fram. Det är en era som man genom flera framgångsrika renoverings- och ombyggnadsprojekt också förutsatt sig att bevara till eftervärlden. Det gäller även 1980-talsarkitekturen som, enligt Equator, också den har ett värde att tillföra i en modern och livskraftig stadsmiljö.

Verksamhetens anor går tillbaka till 1952 då de unga arkitekterna Torgny Gynnerstedt, Jan Ericson och Bengt Ågren tack vare vinsten i arkitekttävlingen om Gamlestadens Medborgarhus, färdigställt 1959, startade sitt gemensamma arkitektkontor, efter en tid nedkortat till EGÅ, som under rekordåren var en de som höll i pennan då välfärds-Sverige tog form med skolor, bostäder och badhus.

I samband med fastighetskraschen i början av 1990-talet lämnade de tre grundarna bolaget och blev i stället partnerägt vilket det fortfarande är. När byggandet tog fart igen mot slutet av 1990-talet bytte bolaget namn Equator för att markera en nystart. I dag har Equator 13 delägare, samtliga verksamma i bolaget som i dag har ett 40-tal medarbetare.

Sedan nystarten har Equator fokuserat på organisk tillväxt. Vid några tillfällen har man även tittat på möjligheterna till uppköp och fusioner, men dragit slutsatsen att problemen med att foga samman olika företagskulturer varit större än de eventuella fördelar ett samgående skulle ge. Men man är samtidigt öppna för att diskutera samarbeten med intressanta bolag.

Man är ett renodlat Stockholmskontor och den absoluta huvuddelen av de projekt man medverkat i är också lokaliserade till huvudstadsregionen. Men man är inte främmande för att följa med sina klienter utanför Stockholm om frågan skulle komma upp.

– Trots att vi är ett relativt litet kontor så har vi ändå möjlighet att oss an relativt stora projekt med komplicerade förutsättningar. Det tror jag hänger samman med att vi är så pass gamla som vi är. Det finns en nedärvd projektvana hos oss som vi lyckats förvalta genom generationerna, säger Equators vd Annica Carlsson.

Vem är Annica Carlsson?

Annica Carlsson är en trotjänare inom Equator och kom in i bolaget då verkningarna av 90-talskrisen släppt och kontoret åter började nyanställa. Hon fick ögonen på bolaget i samband med en arkitekttävling om en OS-arena i Stockholm till sommar-OS 2004. Sedan 2006 har hon varit bolagets vd, efter att innan dess varit vice vd under ett antal år. När hon tillträdde hade hon som krav att hon parallellt med uppdraget även skulle beredas möjligt att fortsätta verka som arkitekt. Så har det också blivit, men hon arbetar i dag företrädesvis med tidiga skeden.

Vilket är ert vanligaste uppdrag, hur ser fördelningen ut?

– Drygt 50 procent kontor inklusive gatuplanshandel, varav en betydande andel utgörs av ombyggnadsprojekt. 25 procent är underlag för detaljplan där en stor del utgörs av bostadsprojekt. När bostadsprojekten börjar öka igen kommer sannolikt den andelen också att öka.

Vilka typer av uppdrag tar ni inte, varför?

-Vi gör inte uppdrag som skadar människor eller miljö. Det finns även projektkategorier som kräver kompetenser vi inte har som till exempel sjukhus och som vi därför inte åtar oss.

Ert bästa/ främsta projekt genom alla tider?

-Det vi vill lyfta fram som vårt främsta projekt är inte ett enskilt husprojekt utan ett stadsomvandlingsprojekt där vi varit en av flera parter. Det är omvandlingen av Malmskillnadsgatan. Miljön däromkring var så oerhört stigmatiserad, men där har vi tillsammans med AMF Fastigheter och Vasakronan medverkat till att utveckla den eländiga Malmskillnadsgatan till en trivsam plats att vistas på både under dag- och kvällstid. Det är nog det bidrag till Stockholmsmiljön som vi är mest stolta över.

Ett projekt som inte blev av?

– Frågan gör att man bli varse hur mycket arbete man lägger ner på skisser och utredningsarbete i projekt som inte förverkligas vilket är lite sorgligt. Ett exempel är ett projekt som skulle förbättra kopplingen mellan östra och västra Liljeholmen som separeras av Södertäljevägen. Där fick vi tyvärr inte riktigt gehör för våra idéer, men det kunde ha blivit bra om det hade förverkligats.

Har kunden alltid rätt?

– Vi gör som kunden säger, fast vi gör det på vårt sätt. En kvalificerad kund som ställer kvalificerade krav förtjänar kvalificerade svar, och det är inte säkert att de svaren finns från början utan det kan krävas en process för att komma dit.

Hur ser man på ett projekt att det är ni som står bakom det?

– Vi är väldigt ödmjuka inför ett projekts förutsättningar. Eftersom vi så stor utsträckning arbetar med befintliga byggnader är vi som regel väldigt varsamma med vad vi lägger till, drar ifrån eller vill lyfta fram. Utgångspunkten i det som är vi handlar snarare som att hitta pusselbiten som saknas för att miljön ska lyfta än specifika uttryck och manér. Ett exempel på det är två kontorsprojekt på Södermalm nära ganska Medborgarplatsen. Det ena är en ombyggnad av ett 60-tals hus och det andra är nybyggnadsprojekt ovanpå Söderledstunneln. Genom projekten så skapade vi i en tidigare avsides och trafikdominerad miljö, nya platser och publika passager och det har tillförts liv och rörelse som inte funnits där tidigare. Projekt som tillför mer till sin omgivning än utgångsläget stipulerade, där man ger mer än man tar är det närmste man kommer ett signum för oss.

– Vi jobbar mycket med kulturhistoriska miljöer vilket i dag inte behöver betyda förra sekelskiftet utan även arkitektur från 1980-talet som kan vara värd att bevara och utveckla så att inte ett potentiellt framtida kulturarv byggs bort. 80-talet är en idag lite förbisedd era som ändå är spännande att ta sig an utifrån ett byggnadsantikvariskt perspektiv. Låg takhöjd, småfönster och planlösningar med fokus på många små rum gör 80-tals arkitekturen utmanande att anpassa till dagens krav på en välfungerande arbetsmiljö.

Kundrelation: Har man husarkitekt – eller börjar man på nytt varje gång?

–Vi jobbar gärna med långa relationer. Det gäller kunder men även hus och medarbetare. Ofta har processerna krångliga förutsättningar, vilket gör att det måste få ta tid att jobba in sig i projektet, vilket gör att projektcyklerna blir långa. Då är det också en tillgång att man som konsult och beställare vet vad man har varann, och väl känner till varandras styrkor och kompetenser.

Hur ser ni på arkitekttävlingen som väg till uppdrag?

Vi deltar inte i tävlingar i någon större utsträckning, mest på grund av tidsbrist. Däremot deltar vi i parallella uppdrag.

Hur har ni som arkitektbyrå utvecklats de senaste tio åren?

– Det har verkligen varit som två helt olika världar att arbeta i. 2010-talet innebar en extrem högkonjunktur med full beläggning medan de senaste åren varit betydligt tuffare. Men vi har kavlat upp ärmarna och tagit oss igenom det.

– En annan skillnad är att de långa projektcyklerna som det ofta handlar om vid om- och nybyggnadsprojekt inte är lika vanliga i dag som när konjunkturen var som hetast. I dag dominerar utredningsuppdrag och uppdrag i tidiga skeden som är betydligt kortare vilket också gör att tyngdpunkten i projekten förflyttas från teknik och leverans till kreativitet och flexibilitet, vilket kräver en annan inställning och ett annat angreppssätt av oss i förhållande till uppdragen. Det har varit en omställning och en lärprocess, men vi har följt våra kunder. De nya digitala verktygen spelar också in eftersom de möjliggör att kreativitet och flexibilitet kan ta större plats än tidigare.

Hur vill ni utvecklas de kommande tio åren?

– Idag står vi lite grann och väger kring förutsättningarna för våra arkitektkontor. Datasäkerhet och investeringar i ny teknik och hur hög bemanningen behöver vara i framtiden för att man ska kunna bedriva en verksamhet med nöjda kunder och bra projekt. Vi vill vara i en situation där kunderna ställer höga krav på oss, då utvecklas vi och tycker det är roligt att jobba. Vi är beredda på att marknaden på den kommersiella sidan kan bli tuffare framöver och då gäller det att vi kan hålla oss framme med attraktiva produkter. Dit de kvalificerade kunderna går där vill vi vara och då ska vi vara så stora som vi behöver vara i det läget. Samtidigt vill vi vara ett arkitektkontor där man möts av individer, vilket är en dimensionerande faktor för hur många medarbetare man kan ha.

Hur övervintrar man dåliga tider?

– Vi är generellt duktiga på att ha koll på vår ekonomi och är även försiktiga i fråga om satsningar vilket hjälpt oss de senaste åren. Strategin har varit att kavla upp ärmarna och jaga uppdrag. Tack vare hårt arbete har vi klarat de senaste åren förhållandevis väl ekonomiskt har vi ändå kunnat fortsätta driva utvecklingsprojekt samt vårt hållbarhetsarbete.

– I år har vi för första gången på ett par år även en praktikant från arkitekthögskolan. På sätt drar vi vårt lilla strå till stacken för att underlätta återväxten inom yrket, vilken i dag är satt under press.

Hur utvecklar sig lönsamheten generellt i branschen?

– Branschen som helhet har det fortsatt tufft och arvodena har pressats ner till punkt då många byråer inte får ihop ekonomin i uppdragen längre. Risken för utslagning inom branschen är inte heller över ännu. Det finns samtidigt inget som hindrar att arkitekter söker sig andra vägar i yrkeslivet. Erfarna arkitekter är till exempel ofta väl lämpade i roller som projekt- och processledare.

Hur ser ni på förhållandet kvalitet/kostnad/hållbarhet?

– Det är en intressant fråga och i stor utsträckning också en arkitektuppgift, inte minst hur vi ihop de motstridiga krav som ryms inom hållbarhetsbegreppet löser dem inom en begränsad ekonomisk ram. Till slut är det också vi som måste få ihop byggnaden och omgivningen på ett bra sätt. Ser inte slutresultatet bra ut och de som ska verka i projektet trivs med att göra det så kommer inte projektet att fungera och blir då inte heller hållbart över tid oavsett vilken bygg- och konstruktionsteknik som används. Det finns fortfarande frågetecken att räta ut när det gäller beräkningar kring ekonomi och koldioxidavtryck och hur dessa ska viktas för att slutresultatet ska bli optimalt.

– Det finns även intressanta problem kopplade till återbruk. Till exempel fasadmaterial som fanns tillgängligt i samband med att bygglovet beviljades kanske inte är tillgängligt när bygget startar. För återbruk och cirkuläritet ska fungera fullt ut som det är tänkt kommer det att krävas ett betydligt flexiblare regelverk och process än dagens.

Tre projekt

Hästskopalatset

– Vi jobbar mycket med kommersiell ombyggnad och ett sådant projekt är Hästskopalatset i korsningen Regeringsgatan Hamngatan där H&M haft en stor butik under många år. På fastighetsägaren Vasakronans initiativ startade ett en större renovering. Vi har arbetat hårt och intensivt med att återskapa byggnadens forna glans, genom att avlägsna den fasaderna från 1970-talets ombyggnad och återställa så mycket som möjligt av det ursprungliga uttrycket från 1920-talet då huset byggdes. Det är väldigt roligt att ett så pass gammalt hus fortfarande kan vara attraktivt och innehålla bra kontorslokaler med möjligheter till bra och moderna planlösningar.

Innovationsprojektet i Bålsta

– Det är en logistikfastighet i Bålsta som ägs av Nrep/Logicenters. Kanske ett resultat av 2010-talets högkonjunktur där fastighetsägaren under ledning av Eva Sterner gick in i projektet med höga ambitioner att få ner koldioxidavtrycket. Där har vi verkligen försökt vända på stenar, tänka utanför boxen och hitta nya material och prova ny teknik. Dessutom har det, för att vara logistik, blivit ett riktigt fint hus som håller hög klass både tekniskt och estetiskt. Projektet var också, som enda svenska projekt och till de inblandades stora både förvåning och glädje, nominerat till Mipim Awards våren 2025. Tyvärr gick det inte hela vägen. Däremot vann det Årets bygge 2025 i kategorin industri och logistik.

Högdalens centrum

– Det är ett stadsomvandlingsprojekt i ett 1950-talscentrum där vi tillsammans med Niam har tagit fram underlag för detaljplan. I underlaget har vi flyttat parkering och varuintag undermark vilket öppnat för ny handel men främst nya bostäder, cirka 250 lägenheter i högkvalitativ miljö på de tidigare markparkeringsytorna. Miljön är trång och omgivande byggnader har olika höjder, uttryck och ålder vilket gör det hela till en arkitektonisk utmaning.