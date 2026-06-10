Vill sälja 08-centrum
Tidigare har rivning diskuterats.
Tidigare har rivning diskuterats.
Beståndet består av drygt 50 000 kvm.
Tillträder 1 juli 2026.
”Ett viktigt steg i den satsningen och stärker vår förmåga att skapa värde”.
Byggrättsvolymen uppgår till drygt 15 000 kvm.
Analysen har identifierat fyra sträckor med låg kollektivtrafikandel.
”Det är ett tydligt uttryck för vår tro på Corems värde och framtid”.
Planprogrammet innehåller bland annat 1 400 bostäder.
Olika syn kring stort utvecklingsområde utanför Stockholm. Toppolitikern: ”Det är inget jag tagit lätt på”.
Planerar för påbyggnation av nyinköpt fastighet.
40 ombyggda fängelseceller.
Når nu nästan ett fastighetsvärde på 5 miljarder kronor i kommunen.
Följer upp storköpen från M2 och Nivika.
Tre byggnader som ska bli 56, 88 och 115 meter höga. Två lokala förslag utmanade.
Tvingas avbryta storprojekt i attraktivt läge. Skulle bli del av historisk stadsutveckling mittemot landmärke.
Öppnar butik nära Norrmalmstorg.