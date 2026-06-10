Vill sälja 08-centrum

Tidigare har rivning diskuterats.

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Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 13:46

Kuststaden säljer allt till Episurf för 647 mkr

Beståndet består av drygt 50 000 kvm.

Newsflash

Idag kl. 11:20

Frikännande dom efter hissolyckan i Sundbyberg

Solna tingsrätt frikänner två hissmontörer och en vd som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott efter hissolyckan 2023. Fem personer miste livet.

Hissdomen i Sundbyberg överklagas

Han blir ny vd på Fastator

Tillträder 1 juli 2026.

Stort konsultbolag värvar och lanserar ny satsning

”Ett viktigt steg i den satsningen och stärker vår förmåga att skapa värde”.

Vincero säljer till HSB

Byggrättsvolymen uppgår till drygt 15 000 kvm.

Här kan nya SL-stationer ligga

Analysen har identifierat fyra sträckor med låg kollektivtrafikandel.

M2 ökar till över 50 procent av rösterna i Corem

”Det är ett tydligt uttryck för vår tro på Corems värde och framtid”.

Umeås stadsdel Stallbacken tar form

Planprogrammet innehåller bland annat 1 400 bostäder.

Rättstvist kan vänta för Peab

Olika syn kring stort utvecklingsområde utanför Stockholm. Toppolitikern: ”Det är inget jag tagit lätt på”.

Vill skapa nytt hotell på Söder

Planerar för påbyggnation av nyinköpt fastighet.

Fängslande köp – celler ombyggda till hostel

40 ombyggda fängelseceller.

Willhem köper för 200 mkr

Når nu nästan ett fastighetsvärde på 5 miljarder kronor i kommunen.

Muro köper från Prodire

Följer upp storköpen från M2 och Nivika.

Klart: Vann tävling om höga hus mitt i Göteborg

Tre byggnader som ska bli 56, 88 och 115 meter höga. Två lokala förslag utmanade.

80 000 kvm kan återlämnas efter Polestars problem

Tvingas avbryta storprojekt i attraktivt läge. Skulle bli del av historisk stadsutveckling mittemot landmärke.

Hippt varumärke hyr av Vasakronan i Gyllene triangeln

Öppnar butik nära Norrmalmstorg.

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