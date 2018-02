Hela 97 procent sålt i SSM:s startade projekt

Bostadsutvecklaren SSM:s siffror för 2017 är nu redovisade:

Sammanfattning av januari – december 2017

Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 516,2 MSEK (649,9).

Rörelseresultatet uppgick till 170,2 MSEK (187,1) och rörelsemarginalen ökade till 33,0% (28,8).

Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -199,3 MSEK (-19,4).

Försäljningsstart av 1 098 (188) bostadsrätter.

97,0 procents försäljningsgrad i pågående produktion.

411 nytecknade boknings- eller förhandsavtal, varav förhandsavtal ökade med 10,3% till 247 (224).

Portföljen ökade totalt med 1 683 byggrätter (2 918), efter årets avslutade projekt, förvärv av nya byggrätter samt projektoptimering.

Styrelsen föreslår 0,0 SEK (0,0) i utdelning för 2017.

Börsnotering på Nasdaq Stockholms huvudlista (Mid-Cap) 6 april 2017 med en nyemission tillförde bolaget netto 509,0 MSEK.

Sammanfattning av oktober – december 2017

Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 107,3 MSEK (257,2).

Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK (61,7) och rörelsemarginalen uppgick till 4,1% (24,0).

Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 57,7 MSEK (11,1).

Försäljningsstart av 512 (0) bostadsrätter.

111 nytecknade boknings- eller förhandsavtal.

Ett avvaktande marknadsläge med en generell sättning på prisnivån uppstod inom Stockholmsregionen.

Portföljen ökade med 515 byggrätter (350) framförallt som ett resultat av en markanvisning i Sundbyberg samt förvärv i Hägersten.

Rekrytering av två nya medlemmar till koncernledningen, Jan Michelson i rollen som CIO och Maria Boudrie i rollen som chefsjurist.

Väsentliga händelser efter balansdagen

SSM:s hälftenägda JV-bolag Studentbacken erhöll en markanvisning avseende 100 hyresrätter till studenter vid Brommaplan av Stockholms stad i februari 2018. Inflyttning förväntas kunna ske 2021.

För de sex projekt som är tänka att produktionsstarta 2018, med totalt 899 bostäder, är 19 procent ”bokade” – varav mer än hälften ägt rum under det svåra fjärde kvartalet. För projektet Platform West i Täby, med 109 bostäder, är 41 procent sålda, enligt SSM. Det är det enda projekt i den kategorin där SSM listar bostäder som sålda. En tredjedel av försäljningarna där har ägt rum under fjärde kvartalet och försäljningen inleddes i maj 2017.

För det stora projektet Bromma Broadwalk, i Mariehäll nära Sundbyberg, har 32 av 272 bostäder bokats. Säljstart där ägde rum i mitten av oktober.

När det gäller SSM:s projektportfölj, den delen där bolaget inte kommit till säljstart, så innehåller den 4.625 lägenheter. När det gäller höghusen Tellus Towers i Telefonplan, med 686 respektive 522 bostäder, uppger SMM 2018 som försäljningsstart.

Mattias Roos, VD & koncernchef, kommenterar helåret och kvartalet:

”Årets rörelseresultat uppgick till 170,2 MSEK och rörelsemarginalen ökade till 33,0 procent. Resultatet har påverkats av större engångsposter både på intäkts- och kostnadssidan. På helåret överträffar SSM tre av koncernens fyra finansiella mål och soliditeten uppgick vid årsskiftet till 59,2 procent. Genom vårt strategiska samarbete med Partners Group har vi under året väsentligt förstärkt vår finansiella förmåga och uppnått en önskad riskspridning.

SSM tecknade 411 nya boknings- eller förhandsavtal under året och vår försäljning via förhandsavtal ökade med 10,3 procent till 247 stycken bostäder. Försäljningsstartade projekt har påverkats negativt av den avvaktande marknaden som uppstod under fjärde kvartalet, vilket innebar att vi startade färre projekt än planerat förra året. Försäljningsgraden i projekt som är under produktion fortsätter att vara på en marknadsledande nivå med 97,0 procent vid årets slut.

Ur ett makroekonomiskt perspektiv är Sverige och Stockholm stabilt och behovet av mindre bostäder ökar kontinuerligt. När marknaden har stabiliserat sig, kommer bostadsköparna även anpassa sig till de nya förutsättningar som det utökade amorteringskravet innebär. För många invånare kan det innebära att bostadsvalet faller på mindre bostäder utanför citykärnan. Den efterfrågan kan SSM möta med vår portfölj av prisvärda och yteffektiva bostäder, som i sin helhet följer spårbunden kommunikation utanför city.”