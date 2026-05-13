Heimstaden säljer skolfastighet till Slättö

Slättö ökar sitt innehav i en skolfastighet i Eskilstuna när Heimstaden säljer sin andel om 80 procent.

Heimstaden AB säljer sin andel om 80 procent i Heimstaden Samariten AB, som äger fastigheten Eskilstuna Samariten 14. Fastigheten Skogvaktarvägen 6-8 är en skolfastighet som hyser grundskolan British Junior.

Köpare är Slättö Nybrofast Samariten MergeCo AB inom ramen för en fond som förvaltas av Slättö.

Transaktionen innebär att Slättö ökar sitt innehav i fastigheten. Fastighetsvärlden saknar uppgift om köpeskillingen.

Slättö är en nordiskt inriktad fastighetsinvesterare inom private equity.