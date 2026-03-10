Heimstaden Bostad köper i Amsterdam

Heimstaden Bostad köper ett projekt med 65 hyreslägenheter i Amsterdam. Området som tidigare innehållit industri omvandlas nu till ett urbant stadsdelsområde.

Heimstaden Bostad förvärvar ett bostadsprojekt med 65 hyreslägenheter i Kauwgomballenkwartier i Amsterdam. I området pågår en omvandling från industri till urbant modernt bostadsområde. Förvärvet är en del av Heimstaden Bostads pågående satsning på den holländska marknaden.

Projektet, som omfattar 65 hyreslägenheter, planeras att byggstartas i slutet av 2026 och vara färdigställt under 2028. Lägenheterna är riktade till en- och tvåpersonshushåll.

Projektet utvecklas av SBI Development.