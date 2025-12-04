Hedin säljer fastigheter för 1,1 mdr – Selin med på hörn

Skuldtyngda Hedin Mobility Group säljer fem fastigheter i Belgien och Schweiz för cirka 1.100 miljoner kronor. Erik Selin är stor delägare, 25 procent, i bolaget sedan hösten 2021.

Transaktionerna är i linje med Hedins långsiktiga strategi att bedriva en kapitaleffektiv affärsmodell och minska det direkta ägandet av fastigheter.

I Schweiz har Hedin tecknat 15-åriga hyresavtal för samtliga avyttrade fastigheter i Zürich-regionen. Koncernens dotterbolag Hedin Automotive kommer att fortsätta bedriva sin retailverksamhet på dessa platser enligt de nya hyresavtalen, vilket säkerställer kontinuitet för kunder, partners och medarbetare.

I Belgien har fastigheterna i Gent och Antwerpen sålts utan så kallade sale and lease back-upplägg. Verksamheterna som tidigare bedrevs vid dessa anläggningar har redan flyttats till andra lokaler som en del av Hedins pågående nätverksoptimering.

Likviden från försäljningarna kommer att användas till amortering av befintliga fastighetslån och till att stödja koncernens löpande verksamhet, vilket stärker den finansiella positionen ytterligare.

Erik Selin gick hösten 2021 in i Hedin Bil via en riktad nyemission om 3,57 miljarder kronor. Han blev då ägare till 25 procent av aktierna i Hedin Bil.

–Jag har varit engagerad i I.A. Hedin Bils styrelse under några år och följt den spännande utvecklingen av Hedin-koncernen, och jag är väldigt glad och positiv över att få fortsätta resan med koncernen och Hedin-familjen även som delägare, sa Erik Selin då i en i en presskommentar.

Selin har sitt ägande i Hedin Bil via Skandrenting.

Hedin Group AB, äger 71,5% av aktierna. Hedin Group AB ägs till 100% av Anders Hedin, som även är VD och koncernchef i Hedin Mobility Group AB. Resterande 3,5% ägs av Ingemar Hedin.

FV har tidigare berättat om hur att kinesiska elbilar tagit för sig i Sverige, och där har funnits tydlig koppling till Gedin och Erik Selin – läs mer här.

