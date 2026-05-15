Anläggningen i Uppsala. Här upphör försäljningen av personbilar. foto: Hedin

Hedin stänger sju bilhallar – Balder hyr ut alla

Den skuldsatta bilhandlarfirman Hedin Mobility Group lägger ned sju bilhallar i Sverige, rapporterar Carup. FV kan berätta att det är Balder som är hyresvärd för samtliga. Fastigheterna kom in i Balder i samband med ett storköp för 4,15 miljarder kronor från Anders Hedin Invest AB för tio år sedan.

Nedläggningarna gäller följande anläggningar:

  • Karlskoga, Tibastvägen 10. Fastighetsägare: Balder
  • Örebro, Otto E Andersens gata 1. Fastighetsägare: Balder
  • Vara, Torggatan 56. Fastighetsägare: Balder
  • Uppsala, fastighet på Kumlagatan 12 i Fyrislund (blir kanske delvis kvar). Fastighetsägare: Balder
  • Malmö, Jägersro. Fastighetsägare Balder
  • Linköping, Gudmundsgatan 3A. Fastighetsägare: Balder
  • Lund, Porfyrvägen 13.  Fastighetsägare: Balder

I Borås, Anderstorp och Segeltorp slås flera verksamheter ihop till en, uppger DI. Enligt kommunikationschefen Magnus Matsson är åtgärderna en anpassning till marknadsläget.

I några av orterna planerar Hedin att behålla lastbilsdelen och skadeverkstaden men där avvecklas försäljningen av personbilar och lätta transportbilar.

– I det ser vi bland annat löpande över hur vi är strukturerade, organiserade och med vilken närvaro vi finns som återförsäljare på olika orter och med olika märken, säger Magnus Matsson, pr- och kommunikationschef på Hedin Mobility Group, till Vi Bilägare.

Hedin har pressats av svag bilmarknad och hög skuldsättning efter flera års expansion i Europa. Bolaget redovisade förluster på omkring 1 miljard kronor både 2024 och 2025. Bolaget har sålt flera fastigheter de senaste åren.

Anders Hedin – vd för Hedin Mobility Group – har för en månad sedan sålt drygt hälften av sitt innehav i Balder. Detta via det helägda bolaget Hedin Group AB, uppger EFN.

Banden mellan Anders Hedin och Erik Selin är flera och har funnits länge. Hedin är grundare och största ägare i Hedin Mobility Group. Näst största ägare är Erik Selin via bolaget Skandrenting.

Flera av fastigheterna där verksamheten nu stängs ner ingick i Balders storköp för 4,15 miljarder kronor från Anders Hedin Invest AB för tio år sedan. Den uthyrbara ytan i den affären uppgick till 290 000 kvm och snittlöptiden på hyreskontrakten då var drygt 11 år. Läs mer om villkoren kring den stora affären här.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

