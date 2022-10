Hedin Bil tar BYD till Wihlborgs på Berga

BYD (Build Your Dream) är världens ledande tillverkare av elektrifierade fordon och utmärker sig genom att vara en av de första globala tillverkarna att producera över en miljon elbilar. Under 2022 lanseras tre nya modeller på den svenska marknaden där Hedin Bil är exklusiv återförsäljare. BYD kommer inledningsvis att säljas på 17 anläggningar runt om i Sverige med start från och med oktober. I Pilbågen 6 flyttar Hedin Bil in den 1 november.

Wihlborgs har nyligen tecknat ytterligare två avtal i Pilbågen 6. Ett av dem är med Nika Motors som är återförsäljare av mopedbilar, jet-ski, släpvagnar och ATV. I samband med att företaget expanderar från Halmstad till Berga lanseras en ny, eldriven mopedbil.

De tre avtalen omfattar totalt cirka 850 kvm.

– Vi ser fram emot att utöka vår närvaro på Berga med BYD och att kunna erbjuda kunder i Helsingborg med omnejd detta nya, spännande elbilsmärke, säger Johan Stålhammar, VD för Hedin Helsingborg Bil AB.

– När vi förvärvade Pilbågen 6 tidigare i år var det på grund av den stora potentialen med god efterfrågan och strategiskt läge. Det är roligt att allt fler hyresgäster nu tillkommer och att vi får två spännande återförsäljare av framtidens fordon till området, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.