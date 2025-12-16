Hedern fortsätter köpa i Örnsköldsviks stadskärna

Fastighetsbolaget Hedern Fastigheter fortsätter sin strategiska plan och utökar sitt fastighetsbestånd i centrala Örnsköldsvik genom att förvärva ytterligare två fastigheter. Säljer gör Nybergs. Hedern äger fastigheter för totalt 1,7 miljarder kronor.

Förvärven, som görs av Nyberg Fastigheter, omfattar den ståtliga centrumfastigheten Berlin 8 med bland annat Swedbank som hyresgäst, samt Petersburg 4 – en central parkeringsyta med en pågående planprocess till bostäder.

I och med förvärvet stärker Hedern Fastigheter sin närvaro i Örnsköldsviks stadskärna där bolaget sedan tidigare äger fastigheterna Wien 5, Berlin 10, Liverpool 11 samt London 12 som går under namnat ”Magasinet”.

– Vår satsning i Örnsköldsvik bygger på en tydlig övertygelse om stadens möjligheter till tillväxt och långsiktig utveckling. Vi vill vara delaktiga i att stärka och utveckla centrum-kärnans roll som en levande mötesplats. Förvärvet går i linje med vår strategi och vidareutveckling av vårt befintliga fastighetsbestånd, säger Anna-Karin Ohlsson Verksamhetschef vid Hedern Fastigheter.

Hedern Fastigheter är ett privatägt fastighetsbolag som äger och förvaltar ca 147.000 kvm bostäder och lokaler, längs Norrlandskusten.  Marknadsvärdet uppgår till ca 1,7 miljarder kronor och antalet anställda till drygt 20 personer.

Hedern Fastigheter ingår i den Norrlandsbaserade koncernen Fenix Holding med närmare 500 anställda.

