Hedengrens i Sturegallerian kan börja med alkohol

Ekonomiskt bistra tider för klassiska bokhandeln Hedengrens i Sturegallerian. Men mindre tillströmning av kunder leder också till kreativa idéer – som att servera alkohol. ”Vi får börja utbilda folk i alkoholtillstånd”, säger ägaren Nicklas Björkholm till Fastighetsvärlden.

I augusti förra året var ekonomiska läget för legendariska Hedengrens, som sålt böcker på Stureplan sedan 1897, en ”fullständig katastrof”, konstaterar ägaren Nicklas Björkholm.

Bokhandeln gick ut och vädjade om hjälp – och kunderna både donerade pengar och köade för att handla travar med alster.

Situationen ljusnade dramatiskt. Men redan efter hösten ”sackade det ner”.

– Hyresvärden stängde en av ingångarna till Sturegallerian från Stureplan. Nu går man antingen in via Grev Turegatan som fortfarande är en byggarbetsplats, eller via butiken Massimo Dutti. Man kan också gå in genom Sturecompagniet. Där luktar det gammalt vin, så det är ingen höjdare, säger Nicklas Björkholm när FV når honom i telefon tio månader senare.

Anledningen till de ekonomiskt knapra tiderna kan ledas till projektutvecklingen och ombyggnationen av Sturekvarteren, som i sin tur bidragit till att det är betydligt mindre tillströmning av människor i Sturegallerian.

För några år sedan flyttade Hedengrens från sin klassiska lokal på Stureplan 4, där de huserade i en liten butik i entréplanet samt i en större källarlokal, till en mindre lokal vid ingången från Grev Turegatan – dock inte direkt utmed gatan.

Lokalytan krympte från 700 till 255 kvm, men antalet hyllmeter blev bra eftersom takhöjden var ungefär en och en halv meter högre.

Många butiker har lämnat Sturegallerian, det är inte top notch här.

Ett tag funderade Hedengrens som överlevnadsstrategi på att byta från även de nuvarande lokalerna för att komma ner i hyra, även om man för övrigt trivs bra.

Erbjudanden från andra hyresvärdar än nuvarande Adia har nämligen inte saknats.

– Fastighetsägare har hört av sig och erbjudit lokaler, både på Birger Jarlsgatan och på Nybrogatan. Men antingen har de varit alldeles för dyra, för små, eller så har lokalerna inte passat vår verksamhet, avslöjar nu Nicklas Björkholm.

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– Så liket lever, men mår lite dåligt. Jag känner ändå en svag optimism att vi ska kunna finnas kvar.

Adia har sänkt nuvarande lokalhyran med 10 procent. Det är ”pyttelite”, menar Hedengrens ägare, som jobbat i butiken sedan 1982 och drivit den ihop med sin hustru de senaste 15–20 åren.

– Till slut fick vi en retroaktiv hyressänkning på 10 procent från hösten 2025. Men den sänkningen borde ha gjorts när de började bygga. Många butiker har lämnat Sturegallerian, det är inte top notch här. Fastighetsägaren skiter i sina hyresgäster. Det ska bli klart om 1,5 år, det är det enda de är intresserade av, säger Nicklas Björkholm.

Hur länge till kommer du att orka driva butiken?

– Jag får se, jag är 62 år gammal och jag gör mina marklyft på gymmet för att orka med.

– Jag vill fortfarande att Hedengrens ska vara det Hedengrens är. Då kan det inte finnas bara en person som jobbar i bokhandeln. Så vi kör på. Vi vill få folk att reagera innan det är för sent. Tycker man om en butik så måste man handla där.

Har du funderat på några andra alternativ?

– I våra tidigare lokaler hade vi även galleri ned för trappan och kunde fortfarande sälja i butiken medan vi hade event. Nu när vi har författarträffar måste vi stänga bokhandeln helt, säger Nicklas Björkholm, och tillägger:

– Vi får börja utbilda folk i alkoholtillstånd, så får vi kanske börja servera alkohol här nu när man inte behöver servera mat. Senaste åren har varit knapra. Och alkohol drar svenskar. Det kan ju vara ett alternativ.