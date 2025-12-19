Heba förvärvar för 420 mkr i Vårberg – blir ensam ägare

Heba har tecknat avtal med VBT Utvecklings AB, ett samägt bolag mellan Heba och Åke Sundvall, om förvärv av bostadsfastigheten Viggholmen 1 i Vårberg, i södra Stockholm. Därmed blir Heba helägare. Priset är 420 miljoner kronor.

Hedman Modée & Partners var rådgivare till säljande jv-bolag.

Fastigheten inrymmer 171 bostadslägenheter och har en total yta om 9 278 kvm varav 7 172 kvm uthyrningsbar yta. Fastigheten är fullt uthyrd och det årliga hyresvärdet och hyresintäkterna uppgår till ca 25 miljoner kronor. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 114,1 miljoner kronor och inkluderar ett avdrag för latent skatt 5,15 procent. Det underliggande mellan parterna överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 420 miljoner kronor. Affären genomförs som en bolagsaffär och tillträde planeras ske den 30 januari 2026. Förvärvet finansieras genom traditionell bankfinansiering.

– Vi har länge letat efter den perfekta köparen för fastigheten och upptäckte till slut att det är vi själva. Nu går vi på Heba in som ägare och kan på så vis bidra till positiv utveckling i området. Med vår erfarna förvaltning ser vi fram emot att ta hand om både hyresgästerna och fastigheten på allra bästa sätt, säger Patrik Emanuelsson vd Heba.

Fastigheten ligger intill Vårbergstoppen med närhet till Mälarens strand.

Advokatfirman Lindahl har varit juridisk rådgivare till köparen.