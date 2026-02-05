Harry Klagsbrun köper på Östermalm

Harry Klagsbrun, via Harmar AB, köper bostadsfastigheten Hedenbacken Större 10 på Östermalm i Stockholm. Säljare är Axel och Sofia Alms stiftelse.

Catella har agerat säljrådgivaren och Born Law har agerat legal rådgivare.

Fastigheten omfattar en byggnad från 1880, belägen i korsningen Brahegatan 26/Kommendörsgatan 7.

Byggnaden omfattar 16 bostadslägenheter och fyra kommersiella lokaler, varav en lokal utgörs av kvarterskrogen Restaurang Kommendören. Den uthyrbara arean uppgår till 2 390 kvadratmeter, varav 1 981 kvadratmeter utgör bostadsarea och 397 kvadratmeter utgör lokalarea.

Försäljningen skedde i bolagsform och tillträdet ägde rum den 2 februari 2026.

