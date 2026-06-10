Här kan framtidens SL-stationer ligga

En omfattande behovsanalys med över 30 förslag på nya tunnelbane- och spårvägslinjer i Stockholmsregionen är nu klar. Förslagen spänner från nya tunnelbanestationer i Söderort till en helt ny spårkoppling mellan norra och södra Stockholm. Analysen ska ligga till grund för framtida beslut om hur SL byggs ut.

– Stockholmsregionen växer och fler människor ska kunna resa kollektivt. Vi behöver veta var behoven är som störst, och den här analysen pekar oss rätt när vi beslutar var nya spår och stationer ska byggas, säger Jakop Dalunde (MP), trafikregionråd och ordförande i trafiknämnden.

Det är Mittenkoalitionen i Region Stockholm som tagit initiativ till att kartlägga var SL-trafiken behöver byggas ut – både på sträckor där trängsel redan uppstår och där många väljer bilen framför kollektivtrafiken. Spårburen kollektivtrafik behövs för att öka kapaciteten på sträckor där vi inte får plats med fler bussar på gatorna, och SL har högt uppsatta mål om att öka kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna.

Analysen har identifierat fyra sträckor med låg kollektivtrafikandel. Gemensamt för dessa är att möjligheterna att resa på tvären är begränsade, vilket tvingar resenärer att åka in till city för att byta.

Tvärresande i Söderort samt mellan Nacka och Söderort

Tvärresande mellan Västerort och Solna, Sundbyberg samt Sollentuna

Resande mot Kista och Solna från nordostsektorn

Kopplingar runt Albano, Universitetet och Ropsten

Urval av förslag i analysen

Centralt:

Tunnelbana Fridhemsplan–Bromma flygplatsområde, gul linje (6,3 km): Förlänger gula linjen till det planerade stadsbyggnadsområdet på Bromma flygfält. Restid till Fridhemsplan: 7 min, till T-Centralen: 13 min.

Tunnelbana Fridhemsplan–Frihamnen, gul linje (5,6 km): Skapar en tvärförbindelse mellan Norra Djurgårdsstaden och Brommakorridoren med stationer i Frihamnen, Gärdet, Tekniska högskolan och Odenplan. Restid Frihamnen–Fridhemsplan: 8 min.

Spårväg Solna–Ropsten (9,5 km, 10 hållplatser): Ny tvärlinje längs Torsgatan och Valhallavägen som kopplar samman Solna, Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden. Restid Solna centrum–Ropsten: 25 min.

Tunnelbana Gärdet–Sickla (5,5 km): Direktförbindelse med stationer i Frihamnen och Gärdet. Restid Gärdet–Sickla: 6 min.

Nordväst:

Spårväg Vällingby–Rinkeby (9,3 km, 11 hållplatser): Ny tvärspårväg längs Spångakorridoren som kopplar samman bostadsområden i Västerort med arbetsplatser i Kista, Solna och Sundbyberg. Restid Vällingby–Kista: 26 min.

Tunnelbana Hjulsta–Barkarby (1,3 km): Förbinder de två grenarna av blå linje och ger direktkoppling mot Barkarby pendeltågsstation.

Spårväg Helenelund–Täby (11 km): Förlänger Tvärbanan till Täby centrum och avlastar Roslagsbanan samt röda linjen från Danderyds sjukhus.

Södra:

Roslagsbana Stockholm City–Tyresö (17 km i tunnel, 5 stationer): Förlänger Roslagsbanan söderut till Tyresö centrum via Sköndal och Älta. Restid T-Centralen–Tyresö: ca 15 min.

Tunnelbana Fruängen–Kungens kurva (4,5 km): Förlänger röda linjen till Segeltorp och Kungens kurva. Restid Kungens kurva–T-Centralen: 24 min.

Tunnelbana Hagsätra–Älvsjö (2 km): Förbinder blå och gul linje och skapar direktbyte spår mot spår i Söderort.

Spårväg Högdalen–Hallunda C via Spårväg Syd (ca 12 km, 9 stationer): Skapar en sammanhängande spårvägslinje mellan Norra Botkyrka och Högdalen med Flemingsberg som central bytespunkt.