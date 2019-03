Här är vinnarna i Mipim Awards

Under torsdagskvällen avgjordes Mipim Awards i Cannes. Här är alla vinnare.

Best Healthcare Development

Polyclinique Reims-Bezannes

Bezannes, Frankrike

Utvecklare: Icade

Arkitekt: Jean-Michel Jacquet

Övriga: Courlancy Santé, Artelia, Eiffage Construction, Cari

Best Hotel & Tourism Resort

Club Med Cefalù

Cefalù, Italien

Utvecklare: Club Med SAS

Arkitekt: King Roselli

Övriga: Sophie Jacqmin

Best Industrial & Logistics Development

Greenwich Peninsula Low Carbon Energy Centre

London, Storbritannien

Utvecklare: Pinnacle Power and Knight Dragon Developments

Arkitekt: C.F. Møller Architects

Övriga: Artist Conrad Shawcross, Futurecity and Structure Workshop

Best Mixed-Use Development

The Student Hotel Florence Lavagnini

Florence, Italien

Utvecklare: Inso S.P.A

Arkitekt: Archea Associati

Övriga: Arcadis, Habitech, Rizoma Archi, Modus

Best Office & Business Development

Laborde

Paris, Frankrike

Developer: ACM

Arkitekt: PCA-STREAM | Philippe Chiambaretta Architecte

Övriga: ARC, Artelia, Khephren, VS-A, Green Affair, Barbanel, A&C, Qualiconsult, Delporte, LM3C, CSD Faces, Topager, La Superstructure, LUMIERE STUDIO, ARCHIMAGE, Eiffage, GOYER, AGM, LEFORT, FIBOR.

Best Refurbished Building

Kosmo

Neuilly-sur-Seine, Frankrike

Utvecklare: Altarea Cogedim

Arkitekt: Ateliers 2/3/4

Best Residential Development

WOODIE Hamburg

Hamburg, Germany

Utvecklare: Dritte PRIMUS Projekt UDQ GmbH, PRIMUS developments GmbH, Senectus GmbH

Arkitekt: Sauerbruch Hutton Architects

Övriga: Kaufmann Bausysteme

Best Shopping Centre

HIRAKATA T-SITE

Hirakata, Japan

Utvecklare: So-Two. Inc

Arkitekt: Takenaka Corporation

Best Urban Regeneration Project

Rebuilding Frankfurt’s old centre

Frankfurt am Main, Tyskland

Utvecklare: DomRömer GmbH

Arkitekt: Bernd Albers, Dreibund Architekten, Jourdan, Müller und Steinhauser, Denkmalkonzept, dreysse architekten, Landes & Partner, Jordi & Keller Architekten, Morger Partner Architekten AG, Knerer und Lang, Eingartner Khorrami Architekten, Francesco Collotti, Hans Kollhoff, Schneider und Schumacher, von Ey Architekten, Johannes Götz, Riemann Architekten, Claus Giel, Meurer Architekten, Macholz Kummer Architekten, ENS Architekten

Best Futura Project

Mille Arbres

Paris, Frankrike

Utvecklare: Compagnie de Phalsbourg and OGIC

Arkitekt: Sou Fujimoto, Oxo Architects, Paul Arene

Övriga: Cushman & Wakefield

Best Futura Mega Project

Future Park

Yorkshire, Storbritannien

Utvecklare: Fallons

Arkitekt: Bond Bryan

Övriga: Adept Consulting, Andrew Moseley Associates, Colliers, Counter Context, Fera, ID Planning, WSP

Special Jury Award

Zaryadye

Moskva, Ryssland

Utvecklare: Moskvas regering

Arkitekt: S.Kuznetsov, Diller Scofidio + Renfro, Hargreaves Associates, Citymakers, CPU Reserve, MAHPI, Architectural Bureau by T. Bashkaev

Övriga: Mosinzhproekt