Här är norska krogkedjans expansionsplaner i Sverige

2015 öppnade Egon sin första enhet på svensk mark i Westfield Mall of Scandinavia (ägt av URW). Sedan dess har man öppnat i Sollentuna centrum (Thon) och i Uppsala city, i McDonalds gamla lokal i Forumkvarteret (Atrium Ljungberg). En vanlig Egon-restaurang är ungefär 700 kvadratmeter stor och har en egen ingång mot gatan samt uteservering.

Men avsteg kan göras, som i Westfield Mall of Scandinavia, där FV träffar Dan Robert Halshamn vars titel är COO. Han förklarar att Egons restauranger, med sin breda meny, vill landa i tomrummet som uppstår mellan fast food och finkrog.

– Den här restaurangen går väldigt bra, trots att vi oftast öppnar restauranger som är öppna mot gatan. Vi valde MoS eftersom de var tydliga med att de ville ha något som stack ut, vilket vi är. Trots att restaurangen ligger i en food court har den egna toaletter och varje Egon-restaurang är lokalt anpassad med historiska bilder från orten på väggarna, till exempel, säger Dan Robert Halshamn som beskriver Egon som ett familjeföretag.

Tre enheter på fyra år är ingen jätteexpansion för kedjan, som ägs av Norrein AS – ett bolag som även driver två hotell och några andra restaurangkoncept i Norge. Egon arbetar inte med franchise utan man har full kontroll på alla restauranger – vilket också gör att man är försiktig med att expandera för snabbt. Varje etableringsbeslut tas av huvudkontoret i Trondheim och nya restauranger öppnas först efter diger research.

Kedjan har i Norge 40 restauranger och kommer totalt att omsätta cirka 1,7 miljarder norska kronor 2019. En vanlig restaurangenhet omsätter cirka 40 miljoner svenska kronor.

Dan Robert Halshamn arbetar på kontoren i Oslo och Trondheim men spenderar många dagar på resande fot för att träffa de lokala driftansvariga. Allt för att bibehålla familjekänslan och kvalitetssäkra restaurangerna.

– Vi har tackat nej till många fastighetsägare i Sverige, men nu är planen att öppna 2–3 nya restauranger i Stockholm och i mindre städer inom ungefär två timmars avstånd från Stockholm innan 2021. Till exempel Linköping och Örebro. När vi ser att de är på plats och rullar på tar vi nästa steg och tittar åt Malmö- och Göteborgsregionen. 2025 är målet att ha 15–20 restauranger i Sverige.

Vad tittar på ni på för fastighetsägare?

– Det finns ett gott samarbete med Thon sedan tidigare i Norge men i Sverige lyssnar vi på alla. Viktigt för oss är att teckna långa avtal där även fastighetsägaren är ”in it for the long run”. I Norge har vi kontrakt på 20–40 år på vissa ställen, säger Dan Robert Halshamn.