Här är finalisterna i Coworking Awards 2025

Nomineringsarbetet och den omfattande datainsamlingen är nu i mål – Workaround presenterar finalisterna i Coworking Awards 2025. Fastighetsvärlden är som vanligt mediapartner. Prisutdelningen sker den 11 mars 2026 hos 7A i Posthuset.

Coworking Awards firar fem år och som vanligt uppmärksammas bland annat årets bästa coworkinganläggningar, säljare och coworkingaktörer, i sex kategorier.

Finalisterna i de sex kategorierna för Coworking Awards 2025 är följande:

Årets Coworking Space

  • The Works – Ringvägen 100
  • Helio – Frösundaviks allé 1
  • Metropole – Magnus Ladulåsgatan 1
  • No18 – Sveavägen 50
  • The Works – Västra Järnvägsgatan 3

Årets Coworking Space utanför Stockholm

  • WTC Göteborg – Mässans gata 10 (Göteborg)
  • Walborg Ventures – Otterhällegatan 2 (Göteborg)
  • Genetor – Centralplan 8 (Malmö)
  • Convendum – Stampgatan 14 (Göteborg)
  • Spaces – Johan Gertssons Gata 4 (Göteborg)

Årets Lokala Coworking

  • Kungsholmens Kontorshotell – Warfvinges väg 31
  • KG10 – Kungsgatan 8
  • Society Works – Brunnsgatan 6
  • SQUARE – Årstaängsvägen 21C
  • Brygghuset – Norrtullsgatan 12N

Årets Uppstickare

  • CoW – Ljusslingan 4
  • The Works – Ringvägen 100
  • Metropole – Magnus Ladulåsgatan 1
  • The Works – Västra Järnvägsgatan 3
  • No18 – Sveavägen 50

Årets Säljare

  • Seval Baruchel – Helio
  • Samuel Fischer – Ioffice / United Spaces
  • Hannah Larsson – No18
  • Charlotte Nerman – United Spaces
  • Nathali Häggberg – The Works

Årets Mest Hållbara

  • 7A
  • Hej! Workshop
  • CoW
  • The Works
  • Flexiwork

Under de kommande veckorna kommer Workaround att besöka flera av finalisterna för intervjuer och kortare reportage.

Vinnarna av Workaround Coworking Awards 2025 kommer att presenteras under en prisutdelning den 11 mars 2026 på 7A Posthuset.

