Här är finalisterna i Coworking Awards 2025

Nomineringsarbetet och den omfattande datainsamlingen är nu i mål – Workaround presenterar finalisterna i Coworking Awards 2025. Fastighetsvärlden är som vanligt mediapartner. Prisutdelningen sker den 11 mars 2026 hos 7A i Posthuset.

Coworking Awards firar fem år och som vanligt uppmärksammas bland annat årets bästa coworkinganläggningar, säljare och coworkingaktörer, i sex kategorier.

Finalisterna i de sex kategorierna för Coworking Awards 2025 är följande:

Årets Coworking Space

The Works – Ringvägen 100

Helio – Frösundaviks allé 1

Metropole – Magnus Ladulåsgatan 1

No18 – Sveavägen 50

The Works – Västra Järnvägsgatan 3

Årets Coworking Space utanför Stockholm

WTC Göteborg – Mässans gata 10 (Göteborg)

Walborg Ventures – Otterhällegatan 2 (Göteborg)

Genetor – Centralplan 8 (Malmö)

Convendum – Stampgatan 14 (Göteborg)

Spaces – Johan Gertssons Gata 4 (Göteborg)

Årets Lokala Coworking

Kungsholmens Kontorshotell – Warfvinges väg 31

KG10 – Kungsgatan 8

Society Works – Brunnsgatan 6

SQUARE – Årstaängsvägen 21C

Brygghuset – Norrtullsgatan 12N

Årets Uppstickare

CoW – Ljusslingan 4

The Works – Ringvägen 100

Metropole – Magnus Ladulåsgatan 1

The Works – Västra Järnvägsgatan 3

No18 – Sveavägen 50

Årets Säljare

Seval Baruchel – Helio

Samuel Fischer – Ioffice / United Spaces

Hannah Larsson – No18

Charlotte Nerman – United Spaces

Nathali Häggberg – The Works

Årets Mest Hållbara

7A

Hej! Workshop

CoW

The Works

Flexiwork

Under de kommande veckorna kommer Workaround att besöka flera av finalisterna för intervjuer och kortare reportage.

Vinnarna av Workaround Coworking Awards 2025 kommer att presenteras under en prisutdelning den 11 mars 2026 på 7A Posthuset.