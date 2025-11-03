Här är ESS danska lyxsatsning

Efter fyra års planering och byggnation har ESS slagit upp dörrarna till Rox Resort. Det är hotellkedjans 15:e destination i ordningen och den andra resort i Danmark. ESS har siktat på fem stjärnor.

Rox är placerat mitt på stranden i Köge en halvtimme från Köpenhamn. Rox har 156 rum inklusive två stora sviter, stor spa & pool club på 1 700 m2, pooler på taket, 8 barer och två restauranger, boule- och padelbanor, gym och balkonger på varje hotelllrum.

”För fyra år sedan stod vi här på stranden i Köge och bestämde oss. När ESS startade 2007 med Ystad Saltsjöbad så hade vi samma känslor, att den här platsen måste fler se och få uppleva. Rox Resort är vår första stora internationella satsning och vi ska göra allt vi kan för att detta ska bli vår mest kompletta destination hittills.” säger Jonas Stenberg, VD & Grundare ESS Group

”Rox är med sitt läge till Köpenhamn, sina duktiga medarbetare, sin känsla, design och sina många upplevelser under ett och samma tak en resort som vi hoppas Danmark och Europa verkligen ska tycka om. Vi ser det långsiktigt och saker kommer ta tid men vi vill med Rox visa världen att vi här i Skandinavien verkligen har på den internationella hotellmarknaden att göra.” fortsätter Jonas Stenberg, VD & Grundare ESS Group.

Roof Top Pool Club & Spa med 3 pooler och havsutsikt.
Rox Resort reception och bar.
