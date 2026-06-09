Hanzens hyr 1 600 kvm och växlar upp hos Diös i Umeå

Diös och klädkedjan Hanzens har tecknat ett hyresavtal om en 1 600 kvadratmeter stor butik i MVG-gallerian i centrala Umeå. Butiken får entré från både gågatan och gallerian med butiksyta i två våningsplan.

Utvecklingen inleds under sommaren, med planerad inflyttning i mars 2027.

Hanzens är en klädkedja med butiker längs norrlandskusten. Kedjan har funnits etablerad i Umeå sedan våren 2018 och satsar nu på ett nytt butiksläge i city. För att möjliggöra satsningen utvecklar Diös f.d. Granits lokal i gatuplan samt vakanta ytor i gallerians nedre våningsplan till en sammanhållen och modern butiksmiljö.

– Det är väldigt glädjande att vi får välkomna Hanzens till MVG. Det här är en etablering som stärker hela gallerian och bidrar till ett större och bredare utbud som gör MVG ännu mer attraktivt som destination. I det nedre våningsplanet har vi under åren haft både permanenta hyresgäster och olika pop up-koncept, och att nu fylla ytan med ett långsiktigt och starkt koncept är ett viktigt steg i utvecklingen av helheten. Med entré från Kungsgatan får Hanzens ett tillgängligt och synligt läge som inte bara gynnar butiken, utan också väntas locka fler nya besökare till hela gallerian, säger Maria Kolterud, kommersiell förvaltare, Diös Umeå.

– Vi ser mycket fram emot att flytta in i vår nya butik. Här får vi ännu bättre förutsättningar att utveckla både vårt erbjudande och kundupplevelsen, samtidigt som vi behåller det som kännetecknar Hanzens – utbudet, servicen och den personliga känslan. Umeå är en viktig marknad för oss, vilket gör att det känns naturligt att satsa vidare här, säger Magnus Larsson, delägare, Hanzens.