Hanssons Hus köper ytterligare i Kista äng

I början av oktober tillträde Hanssons Hus ytterligare en byggrätt i Kista Äng, denna gång kv. 7 (kv. Hattarvik). Just nu pågår bygghandlingsprojektering för projektet, som omfattar 270 hyreslägenheter lokaler och ett underliggande garage.

Projektet kommer certifieras enligt miljöbyggnad Silver. Hanssons Hus, H2, har även ingått avtal med Index Residence om försäljning av hela fastigheten efter färdigställande, vilket beräknas ske under Q1 2028.

Kista Äng kv. 7 blir H2 Entreprenad’s fjärde projekt i den nya stadsdelen Kista Äng. Nu i december färdigställs de sista trapphusen i Kista Äng kv. 1 (Kv. Lilla Dimun), som byggts åt koncernens jv-bolag Nordiska Bostad. Kista Äng Kv.1 omfattar 224 lägenheter, underliggande garage, lokaler och en förskola – allt byggt enligt miljöbyggnad Silver 4.0.

H2 Entreprenad har även Kista Äng kv. 5 (Kv. Klaksvik) i full produktion. Projektet byggs åt Hines och omfattar 310 lägenheter samt flera lokaler. Allt ska vara klart i slutet av 2027.

Granne med kv. 5 ligger Kista Äng Kv. 6 (Kv. Leirvik), som byggs åt Sveafastigheter. Här har produktionen kommit betydligt längre, och just nu pågår ett intensivt arbete med komplettering av de 216 lägenheterna för att kunna färdigställa projektet för sista överlämning under våren 2026. Både Kv. 5 och 6 byggs enligt certifieringen miljöbyggnad Silver 4.0.

Sammanlagt omfattar dessa fyra projekt drygt 1.000 lägenheter, en förskola, ett underliggande garage och ett tiotal lokaler.

Det är en koncentrerad kraftansträngning för H2-koncernen som engagerar flera delar av koncernbolagen: H2 Properties, H2 Entreprenad, H2 System, H2 Engineering och H2 Supply.

När hela den nya stadsdelen Kista Äng står färdig kommer den att omfatta cirka 1.800 bostäder, fördelade på bostadsrätter, hyresrätter och studentbostäder.