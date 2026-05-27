Jenny Bergendorff.

Hanssons Hus köper från HSB i Täby

Om två år ska ett nytt bostadskvarter stå klart i östra Roslags-Näsby. Inom planområdet Sågtorp 2 kommer HSB Bostad bygga bostadsrätter och Hanssons Hus (H2) hyresrätter, även studentbostäder planeras att uppföras. HSB har avyttrat del av fastigheten till H2.

– Det känns mycket bra att vi är i mål med avtalet som innebär att vi gör en gemensam investering i det nya kvarteret. Det skapar både kraft och en god ekonomi i projektet och inte minst en fantastisk blandning av bostäder, säger Jenny Bergendorff, vd HSB Bostad.

– Avtalet med HSB gör att vi tillsammans med en trygg aktör kan utveckla området, och att vi på H2 kan fortsätta vår strategi att bygga vårt fastighetsbestånd för egen förvaltning, säger Rikard Hansson, vd Hanssons Hus.

Området kommer att byggas upp parallellt och stå färdigt redan i början på 2029. Försäljningen av byggrätten innebär att Hanssons Hus (H2) kommer kunna uppföra cirka 220 hyreslägenheter, studentbostäder planeras uppföras av annan aktör medan HSB bygger bostadsrätter vilket ger en fin mix av bostäder och lokaler.

Samtliga delar i projektet, inklusive infrastruktur för kvartersgator, allmän platsmark och det underliggande parkeringsgaraget, kommer byggas av H2 Entreprenad.

