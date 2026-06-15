Hanssons Hus förvärvar ytterligare ett kvarter i Bromsten

Hanssons Hus köper ytterligare ett kvarter i Bromsten, kvarter Märit med cirka 270 lägenheter. Säljare är Ikano Bostad. Investeringen i kvarteret Märit uppgår till cirka 700 miljoner kronor.

H2 tar ytterligare ett steg i koncernens långsiktiga strategi att bygga upp ett eget fastighetsbestånd med fokus på bostäder i attraktiva tillväxtlägen. Genom förvärvet av byggrätten för kvarteret Märit från Ikano Bostad stärker H2 sin position i Bromsten och fortsätter utvecklingen av en portfölj som ska bidra till både stabilt kassaflöde och långsiktigt värdeskapande i koncernen.

Kvarteret Märit omfattar cirka 270 lägenheter, lokaler i gatuplan samt ett gemensamt underjordiskt garage. Projektet ligger i direkt anslutning till det tidigare förvärvade kvarteret Hildur och skapar därmed tydliga samordningsfördelar i såväl planering som genomförande.

För H2 innebär två närliggande kvarter i olika byggfaser en arbetsmodell som koncernen har god erfarenhet av sedan tidigare, inte minst från Kista Äng där fyra kvarter planerades och byggdes mer eller mindre parallellt, men också från Campus Flemingsberg där man arbetar i en komplex projektmiljö med flera samverkande delar.

– För oss är det här mer än ett enskilt projekt – det är en del av en tydlig koncernstrategi där vi successivt bygger upp ett eget bestånd för långsiktigt ägande och förvaltning. Bromsten är ett område med stark framtidstro, och genom att nu utveckla ytterligare ett kvarter här stärker vi både vår lokala närvaro och vår förmåga att skapa värden i flera led – från projektutveckling och produktion till färdig förvaltning. Vi ser också tydliga synergier i att driva två närliggande entreprenader i olika byggfaser parallellt, vilket är ett arbetssätt vi har god erfarenhet av från tidigare projekt, bland annat i Kista och Flemingsberg, säger Rikard Hansson, vd och koncernchef för H2.

Investeringen i kvarteret Märit uppgår till cirka 700 Mkr och byggnationen genomförs av H2 Entreprenad. Byggstart planeras till 2027 och första inflyttning bedöms kunna ske under våren 2029.