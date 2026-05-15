Hans Wallenstam överlåter aktier till Rebecka Wallenstam

Hans Wallenstam har överlåtit 35 000 000 aktier i Wallenstam AB, ägda via bolag, till sin dotter Rebecka Wallenstam. Det kan vara en signal om vem som blir nästa vd.

Aktierna fördelas på 10 400 000 A-aktier samt 24 600 000 B-aktier, vilket motsvarar 5,30 % av kapitalet och 10,04 % av rösterna i Wallenstam AB.

Efter överlåtelsen äger Hans Wallenstam via bolag 58 600 000 A-aktier samt 73 800 000 B-aktier i Wallenstam AB, vilket motsvarar 20,06 % av kapitalet och 51,51 % av rösterna i bolaget.

Rebecka Wallenstam medverkade på Fastighetsdagen Göteborg 2025. Läs om vad hon berättade då – bland annat på frågan om hon blir bolagets nästa vd.

Rebecka Wallenstam, född 1991 och dotter till Hans Wallenstam, har från 2013 arbetat med försäljning på Svensk NaturEnergi och sedan 2015 med frågor som rör Investor relations och controlling inom Wallenstam. Hon har tidigare även arbetat på Wallenstams kundservice parallellt med sina studier till ekonom på Handelshögskolan i Göteborg.

Hon sitter sedan 2023 i Wallenstams styrelse.

Rebecka Wallenstam är för närvarande förhandlingschef vid bolaget. Hon var tidigare koncerncontroller och därefter uthyrningschef bostad Göteborg.

Hans Wallenstam är den som varit vd längst av alla när det gäller storbolags-vd:arna. Han har nu suttit i vd-stolen i exakt 35 dagar – se hela FV:s lista här. Tvåan har varit vd i ”endast” 24 år.