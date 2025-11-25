Haninge storsatsar – hoppas locka nya verksamheter

Haninge kommun tar nu nästa steg i utvecklingen av Albybergs företagspark. Ett nytt detaljplaneförslag för Albyberg etapp två är ute på samråd. Planen omfattar cirka 650.000 kvadratmeter verksamhetsmark och kan på sikt skapa omkring 3.000 nya arbetstillfällen.

Annons

Läs även

– Det här är en viktig satsning för Haninge. Genom att skapa mer verksamhetsmark i ett strategiskt läge stärker vi kommunens attraktionskraft för företagsetableringar. Det betyder fler jobb, ökad tillväxt och ett starkare näringsliv i kommunen, säger Linus Björkman (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, Haninge kommun.

Det nya området blir en naturlig fortsättning på den första etappen av Albyberg, som snart är helt utbyggd. Här växer redan tusentals nya jobb fram i ett strategiskt läge nära väg 73 och den kommande Tvärförbindelse Södertörn. Planförslaget öppnar för verksamheter med låg miljö- och omgivningspåverkan, såsom till exempel kontor, mindre handel och tekniska anläggningar samt restaurang och hotell.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Topplista

Mäktigast 2025 – tre nya

Nu redovisas placeringarna 20–50.

Göteborg och Corem ger upp sitt svar på Kødbyen

”Det var svårt att få ihop delarna ekonomiskt”.
Kallenvret Savills Norge

Kallenvret: Norsk våg av pengar till Sverige

Savills Nordenansvarig pekar ut investerare från ett land som kommer att investera.

”Det är en otroligt viktig bransch”

Louise Hellman Strand, vd 7A, om att företag, och fastighetsägare, ser värdet av coworking och att marknaden är beredda att betala för tjänsten.
Carl Ek Fastigheter.

”Ska bygga bäst, inte mest”

Carl Ek Fastigheter vill göra unika projekt som sticker ut – gärna landmärken – och har blivit en av de ledande bolagen i sin nisch. Nu vill bolaget också ta ledartröjan inom hållbarhet.

Efter nobben från regeringen – så blir centrala Västerås

Blir istället endast en mindre påbyggnation.

Värvar Hjortzén från Besqab

”Det finns många möjligheter på dagens marknad som vi ska ta tillvara”.

Skanska får i uppdrag att bygga om operan

Statens Fastighetsverks hittills mest omfattande projekt.

Planerar köpa tre fastigheter – ett tidigare storfängelse

Affär med två fastigheter växer sannolikt till tre.

”Inte samma typ av rabatthysteri”

Niclas Söör, vd Dospace, om framtidens arbetsplats, konkurrensen inom coworking och omsättningsbaserad hyra.

Podcasten Fastighet & Finans om SBB:s senaste storaffär

Lyssna även till resonemang kring Citycons budpliksbud, Sveafastigheters affär och en utköpskandidat samt förstås till storaffären mellan PPI och SBB.

Kommun gör udda köp av omtvistad tingsrätt

Kort hyresavtal. Uppmärksammats för kriminella kopplingar.

Bakslag: Höga vakanser när konkursat bestånd ska säljas

Nästan 300 bostäder ingår. Ägaren höll ut i fyra år.

Bonäsudden köper för 676 miljoner

Affär med 318 nyproducerade bostäder.

 Tillbaka till förstasidan