Haninge storsatsar – hoppas locka nya verksamheter

Haninge kommun tar nu nästa steg i utvecklingen av Albybergs företagspark. Ett nytt detaljplaneförslag för Albyberg etapp två är ute på samråd. Planen omfattar cirka 650.000 kvadratmeter verksamhetsmark och kan på sikt skapa omkring 3.000 nya arbetstillfällen.

– Det här är en viktig satsning för Haninge. Genom att skapa mer verksamhetsmark i ett strategiskt läge stärker vi kommunens attraktionskraft för företagsetableringar. Det betyder fler jobb, ökad tillväxt och ett starkare näringsliv i kommunen, säger Linus Björkman (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, Haninge kommun.

Det nya området blir en naturlig fortsättning på den första etappen av Albyberg, som snart är helt utbyggd. Här växer redan tusentals nya jobb fram i ett strategiskt läge nära väg 73 och den kommande Tvärförbindelse Södertörn. Planförslaget öppnar för verksamheter med låg miljö- och omgivningspåverkan, såsom till exempel kontor, mindre handel och tekniska anläggningar samt restaurang och hotell.