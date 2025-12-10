Handelsfastigheter smider stora planer för Lund Södra

Svenska Handelsfastigheter tillträder nu en tidigare förvärvad fastighet i Höjebromölla i Staffanstorp. Fastigheten omfattas av kommunens planer på att utveckla en ny handelsplats i direkt anslutning till E22 och trafikplatsen ”Lund Södra”. Det handlar om 82.000 kvm mark.

Benny Andersson, affärsutvecklingschef på Svenska Handelsfastigheter.
– Det är ett strategiskt nyckelläge i porten till hela den skånska sydvästregionen som ligger mitt i mötet mellan Lund och Staffanstorp. Vi är väldigt glada över möjligheten att utveckla en attraktiv handelsdestination för framtiden, säger Benny Andersson, affärsutvecklingschef på Svenska Handelsfastigheter.

Nyligen förvärvade Svenska Handelsfastigheter den drygt 82 000 kvadratmeter stora markfastigheten Staffanstorp Höjebromölla 1:3, som bolaget nu alltså tillträder. I avtalet förbinder sig även SHF att arrendera ytterligare 48.000 kvadratmeter naturmark.

– Förvärvet är helt i linje med våra långsiktiga strategier att målmedvetet utveckla vår närvaro i starka regionala områden, säger Benny Andersson.

Med anledning av kommunens planer på att utveckla en stor handelsplats på det utpekade området är Svenska Handelsfastigheters förvärv både strategiskt och långsiktigt. I samverkan med kommunen vill SHF skapa en attraktiv och modern destination som integrerar såväl handel som eventuellt någon snabbmatrestaurang.

Dessutom genomför just nu Trafikverket ett omfattande arbete med att bygga om trafikplatsen Lund Södra, vilket åstadkommer betydligt bättre infrastruktur med mycket hög tillgänglighet och starka kommunikationsvärden. Lund Södra trafikeras dagligen av cirka 50.000 fordon.

För en tid sedan beslutade Stadsbyggnadsnämnden om ett planuppdrag och arbetet med att undersöka fastighetens förutsättningar för exploatering pågår. Därefter öppnas möjligheterna för Svenska Handelsfastigheter att omedelbart initiera ett detaljplanearbete.

”Vi inleder inom kort dialoger både kommunen och flera etableringsintresserade handelaktörer, som vi upplever är väldigt entusiastiska. Det bekräftar områdets attraktionskraft och kommersiella potential”, säger Benny Andersson och fortsätter:
”Vår ambition är tydlig. I Höjebromölla ska vi inte bara utveckla en handelsplats. Vi ska bygga en hållbar destination för framtidens handel.”

På den närliggande naturmarken som Svenska Handelsfastigheter arrenderar ska man, i samverkan med kommunen, även titta på möjligheterna att åstadkomma rekreationsområden, grönytor och att bättre tillgängliggöra området för ett rikt frilufsliv.

