Handelsbanken flyttar från Nacka till AL:s Sickla Central

Atrium Ljungberg har tecknat avtal med Handelsbanken som valt att flytta sitt kontor till nya Sickla Central från Nacka Centrum, där banken haft verksamhet under många år.

– Vi flyttar för att ännu bättre kunna möta en ökad efterfrågan på personlig rådgivning från våra kunder. Idag gör de flesta sina vardagsärenden digitalt, men när man besöker sitt bankkontor handlar det oftare om mer kvalificerad rådgivning kring sparande, lån eller företagande där man vill kunna resonera tillsammans, säger Nesrin Atci, kontorschef på Handelsbanken.

Hon fortsätter:

– Vi har de senaste åren förstärkt vårt kontor med mer specialistkompetens för att möta den ökade lokala efterfrågan och de nya lokalerna är ett naturligt nästa steg i vår satsning på att möta den utvecklingen. Vi får fler mötesrum, vilket gör det lättare att erbjuda att träffas i en lugn miljö. Det är inte varje dag vi flyttar ett helt bankkontor och vi är förväntansfulla inför att få börja arbeta i våra nya lokaler.

Handelsbanken har sedan flera år ett bankkontor i Nacka Forum hos URW.

I Sickla Central får Handelsbanken tillgång till en modern och flexibel kontorsmiljö med hela A house‑erbjudandet – coworking, eventytor, sociala miljöer och service. Huset är samtidigt en viktig nod i Atrium Ljungbergs satsningar på hållbarhet och innovation, där bland annat innovationshuben Dash, som drivs av Plug and Play, utgör en central del.

– Att Handelsbanken väljer Sickla är ett starkt kvitto på områdets attraktionskraft. Vi ser ett växande intresse från aktörer som söker en modern, hållbar och dynamisk kontorsmiljö i ett sammanhang där deras medarbetare vill vara, säger Erik Skalin, affärsområdeschef leasing på Atrium Ljungberg.

Sickla är en av Stockholms mest expansiva stadsdelar med över 400 etablerade företag och 8 000 arbetande i området. Samtidigt fortsätter stadsdelen att utvecklas, inte minst genom Wood City – världens största stadsutvecklingsprojekt i trä – som tillför 5 000 nya kontorsarbetsplatser och cirka 2 000 nya bostäder. Sickla är en plats där arbete, boende och stadsliv vävs samman. I området möts arbetsplatser, bostäder, skolor, kultur, handel och restauranger – vilket skapar ett levande sammanhang under dygnets alla timmar.