Hämtar värden ur det förgångna

En betydande del av Gatuns projekt kretsar kring att anpassa befintliga miljöer som äldre industrifastigheter till ny verksamhet. Det viktiga är inte det spektakulära utan att miljöerna fungerar för människorna som vistas där. Genom en nyckelrekrytering vill man också ta en tydligare position som stadsutvecklare.

Företaget grundades 1996 som Scheiwiller Svensson Arkitektkontor i samband med tävlingsvinsten om ett nytt konstcampus som skulle samla Konstfack, Dramatiska Institutet, Teater- och Operahögskolan i ett dynamiskt stadskvarter i anslutning till dåvarande Konstfack.

2019 bytte företaget namn till Gatun Arkitekter. Namnet Gatun kommer från ett äldre ord för gata. För oss symboliserar gatan det offentliga livet – platsen där människor möts, där handel uppstår, där kultur och vardag korsas. Arkitektur handlar ytterst om att skapa förutsättningar för det livet. Bolaget har kontor i Stockholm men är verksamt i hela Sverige, med tyngdpunkt i Mälardalen.

Olof Philipson, vem är han?

– Jag är en person som drivs av utveckling och av att förstå människor. Innan jag vidareutbildade mig till arkitekt arbetade jag i nio år som skådespelare, vilket kanske inte är så långt ifrån arkitektrollen som man kan tro. Båda handlar om att gestalta och förstå hur människor upplever sin omvärld samt hur miljöer påverkar oss. Jag började på Gatun 2009 och blev vd för två år sedan. För mig handlar ledarskap om att skapa förutsättningar för andra att lyckas. På samma sätt som vi formar byggnader och platser formar vi också organisationer och samarbeten. Jag är fortfarande verksam arkitekt och ser vd-rollen som ytterligare ett sätt att bidra till god arkitektur och ett bättre samhälle.

Vilket är ert vanligaste uppdrag?

– Vi arbetar med allt från stadsutveckling och arbetsplatser till handel, bostäder och energi- och infrastrukturprojekt. Det som förenar våra uppdrag är inte byggnadstypen utan frågeställningen: Hur skapar vi en miljö som fungerar bättre för människor och samtidigt är långsiktigt hållbar? Vi är särskilt intresserade av komplexa uppdrag där många perspektiv behöver vägas samman.

Hur ser man på ett projekt att ni står bakom det?

– Vi tror att arkitekturens kvalitet ofta avgörs i de delar som människor möter varje dag. Hur byggnaden möter gatan. Hur entrén fungerar, hur dagsljuset tas tillvara och hur materialen åldras över tid. Vi brukar tala om att teknik och estetik måste samverka. När tekniska lösningar integreras på ett genomtänkt sätt uppstår en självklarhet som människor kanske inte alltid kan sätta fingret på, men som de känner. Målsättningarna är att våra projekt ska vara robusta, mänskliga och generösa mot sin omgivning.

Vad är unikt med Gatun Arkitekter?

– Vi ser arkitektur som ett verktyg för samhällsutveckling. Därför börjar vi inte med byggnaden utan med människorna, verksamheten och platsen. Först därefter kommer formen. För oss handlar arkitektur inte om att skapa spektakulära objekt. Det handlar om att skapa miljöer som fungerar väl i vardagen, berikar platsen och bidrar till samhället över tid.

Vad gör ni inte?

– Vi kommer inte att rita någonting där människor far illa eller där miljön far illa. I det ligger också att säkerställa att byggprocessen fungerar men också att brukarprocessen ska fungera under byggnadens hela livslängd.

Har kunden alltid rätt?

– Nej, men kunden har alltid ett perspektiv som vi behöver förstå. Vår uppgift är inte att vara ja-sägare utan att hjälpa kunden att nå och överträffa sina mål. Det kräver att vi förstår både verksamheten, affären och människorna som ska använda den färdiga miljön. De bästa projekten uppstår när beställarens kunskap och våra erfarenheter möts i en gemensam lärande utvecklingsprocess. Att många av våra kunder återkommer till oss ser vi som ett kvitto på att vi lyckas skapa det förtroendet.

Hur ser ni på tävlingar?

– Vi tävlar regelbundet både i inbjudna och öppna tävlingar. Det är viktigt att både själva uppgiften ska vara tydlig och att även hur uppdraget ska fortlöpa för att vi ska vara intresserade av att satsa tid och pengar i en tävling.

Hur kommer arkitektrollen att utvecklas?

– Jag anser att arkitekten bör ta en mer strategisk roll. Samhällets utmaningar blir alltmer komplexa och kräver att många olika kompetenser arbetar tillsammans. Arkitekten har en unik förmåga att förena teknik, ekonomi, hållbarhet och mänskliga behov i en sammanhängande helhet. Den förmågan kommer att bli allt viktigare. Framtidens arkitekt behöver inte bara kunna rita byggnader. Vi behöver förstå system, leda processer och skapa samsyn mellan människor med olika perspektiv.

Hur ser du på AI inom arkitekturen?

– Vi ser på AI som ett verktyg som hjälper oss i ett projekts alla faser; snabba gestaltningsstudier såväl som tekniska utredningar, och som ett effektiviserande av administrationen. Jag tror också att vi kommer att jobba mer datadrivet och därmed få mer detaljerade mätdata och feedback från det vi byggt som vi kan använda genom hela designprocessen.

Hur har bolaget utvecklats?

– Vi har under åren växt organiskt och inte gjort några förvärv. De senaste åren har varit tuffa så då har vi i stället minskat antalet medarbetare. Trots det har vi varit måna om att behålla vår kompetensbredd, något som vi faktiskt lyckats med. Nyligen har vi också utsett Karolin Forsling till ny styrelseordförande. Hon tillträder i ett skede där vi vill ta en ännu tydligare position i komplexa stadsutvecklingsprojekt – där arkitektur, affär och människors vardag möts. Vi ser tillsättningen som ett steg i att ytterligare stärka vår roll i projekt där arkitektur inte bara handlar om form, utan om funktion, innehåll och långsiktig attraktionskraft.

Tre projekt

Marknadshallen

Marknadshallen i Slakthusområdet som vi utvecklat på uppdrag av Atrium Ljungberg illustrerar mycket av det vi tror på. Vi har varit med från de första visionerna för områdets utveckling och arbetat vidare med omvandlingen av den tidigare boskapshallen till framtida arbetsplats för Universal Music Group.

Det handlar inte bara om att återbruka en byggnad. Det handlar om att ta tillvara den identitet, historia och karaktär som redan finns på platsen. Att ge den nytt liv med en stark varumärkesbyggande design. När människor flyttar in i byggnader med en tydlig berättelse skapas ofta starkare relationer till platsen. Det är hållbarhet på riktigt.

Danderyd Centrum

I Danderyd Centrum arbetar vi med en byggnad och plats som många passerar varje dag. Vi vill visa att omställning inte alltid behöver innebära rivning och nyproduktion. Genom att utveckla och förädla det som redan finns kan vi minska klimatpåverkan samtidigt som vi skapar en mer attraktiv miljö för de människor som använder platsen. De återbrukade fasaderna är ett exempel på hur tekniska, ekonomiska och estetiska värden kan samverka i samma lösning.



Gäddviken

Det här projektet visar hur hållbarhet och arkitektonisk kvalitet kan förstärka varandra. Genom att bevara den robusta industristrukturen i KF:s tidigare kafferosteri i Nacka skapar vi inte bara stora klimatvinster utan också unika rumsliga kvaliteter som hade varit omöjliga att återskapa i nyproduktion.