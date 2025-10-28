Fastigheten Jakob Större 18. Foto: Vasakronan

Hamburger Börs öppnar igen

Förra året tvingades showkrogen Hamburger Börs stänga i centrala Stockholm – där man hänvisade till höga hyreskostnader. Nu kommer beskedet att man ska satsa igen. Hyresvärd är Vasakronan och kontraktet löper på som tidigare.

Sedan 1975 har Hamburger Börs varit aktiva i lokalerna vid Kungsträdgården i Stockholm, men hösten 2024 la ägarna av krogen, Moment Group, ner verksamheten.

Nu har man dock kommit överens med hyresvärden Vasakronan och den nya vd:n Mikael Gordon Solfors beskriver relationen som ”jättebra”, uppger DN.

Enligt uppgift till FV rör det sig dock inte om någon förändring i hyresavtalet jämfört med tidigare.

Hamburger Börs hyr lokaler på 2.400 kvm på två plan med entré, restaurang och kontor samt källarutrymme.

De senaste månaderna har man arbetat med att göra lokalen mer flexibel och kan anpassas till olika typer av evenemang.

– Jag hoppas att vi kan gynna kulturen så pass mycket att vi kan generera 500 till 1.000 kulturarbetstillfällen om året. Det vill säga allt från musiker och ljusdesigners till inspicienter, säger Mikael Gordon Solfors till DN.

Enligt uppgift till FV hade Vasakronan parallellt med diskussionerna med Hamburger Börs tagit fram andra användningsområden för de centralt belägna lokalerna.

Fastigheten Jakob Större 18 ägs av Vasakronan sedan 1998 då första AP-fonden sålde. På den nuvarande adressen, Jakobsgatan 6, har det funnits restaurangverksamhet sedan mitten av 1700-talet.

Den aktuella fastigheten Jakob Större 18 ägs av Vasakronan. Foto: Fastighetsvärlden
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

